Solicita Loera comparecencia de Maru Campos y fiscal por caso de agentes extranjeros

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El senador pidió esclarecer la presencia de personal estadounidense en Chihuahua tras accidente en la sierra.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó un Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia de la gobernadora Maru Campos y del fiscal estatal César Jáuregui Moreno ante el Senado, a fin de que informen sobre la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua tras el accidente ocurrido en la sierra del municipio de Morelos.

La propuesta plantea que ambos funcionarios acudan a una reunión de trabajo el próximo 28 de abril, donde deberán detallar la naturaleza, alcance y fundamento de la participación de personal extranjero en tareas relacionadas con seguridad en la entidad.

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“La soberanía nacional no admite ambigüedades. Su respeto es una obligación constitucional”.

El legislador señaló que la muerte de cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, obliga a revisar la actuación de las autoridades estatales, particularmente en lo relacionado con la posible falta de notificación y coordinación con el Gobierno federal.

Durante su intervención en tribuna, Loera subrayó que la Ley de Seguridad Nacional establece la obligación de informar sobre cualquier intervención de agentes extranjeros bajo criterios de legalidad y control institucional.

“No se trata de un criterio político, sino de una disposición expresa del marco jurídico vigente”.

El senador también hizo referencia a antecedentes de cooperación en materia de seguridad entre autoridades estatales y agencias extranjeras, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de esclarecer los hechos recientes en la sierra de Chihuahua.

El Punto de Acuerdo busca que el Senado cuente con elementos suficientes para evaluar posibles acciones en caso de incumplimientos al marco legal, así como garantizar que la relación en materia de seguridad con otros países se conduzca bajo la rectoría del Estado mexicano.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, donde será analizada para su eventual resolución en el ámbito legislativo.

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