Apuntan a Ariadna Montiel como próxima dirigente nacional de Morena

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Versiones internas señalan cambios en la cúpula del partido rumbo a la renovación formal de su dirigencia.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Versiones al interior de Morena apuntan a que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, podría asumir la dirigencia nacional del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde, en un movimiento que aún no ha sido confirmado oficialmente.

De acuerdo con información difundida en círculos políticos, el relevo formaría parte de una reconfiguración interna en la estructura del partido, en la antesala de procesos electorales y ajustes organizativos previstos para los próximos años.

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“Sería cuestión de horas para que se oficialice el cambio”.

Las mismas versiones señalan que la eventual llegada de Montiel estaría respaldada por actores clave dentro del movimiento, lo que facilitaría su posicionamiento como una de las figuras con mayor peso en la estructura partidista.

En paralelo, también se contempla la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización, posición que podría ser ocupada por Esthela Damián, actual consejera jurídica de la Presidencia.

El proceso de relevo no sería inmediato, ya que se prevé una dirigencia provisional mientras se convoca al Congreso Nacional de Morena, órgano encargado de formalizar la elección de la nueva presidencia del partido.

La posible salida de Luisa María Alcalde ha generado reacciones en el ámbito político, debido a que recientemente había manifestado su intención de permanecer en el cargo, salvo una instrucción directa desde el Ejecutivo federal.

Estos movimientos se producen en un contexto de reorganización interna en Morena, con miras a fortalecer su estructura rumbo a los próximos procesos electorales y mantener la cohesión del partido a nivel nacional.

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