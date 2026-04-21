Juárez en Primer Lugar

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El sábado pasado, nuestra frontera tuvo un fin de semana memorable de la mano de los compas de Cruz, con un evento donde se reunieron miles de familias llenas de júbilo, alegría y esperanza. Una cita que no se trató de un encuentro político tradicional, sino de un verdadero mitin, uno “como los de antes” , de esos que ya se extrañaban, donde habia liderazgos auténticos y se levantaban las verdaderas voces que representaban al pueblo.

Se sentia un ambiente muy especial, como de festejo. Acudieron familias completas, algunas con niños pequeños que correteaban entre los asistentes, otras con abuelos que rememoraban épocas en que la política era ocasión de fiesta y de encuentro comunitario. El aire estaba lleno de música y de ese sentimiento colectivo, que sólo se da cuando la gente se siente reflejada, escuchada. La organización fue impecable, y se podía sentir en cada rincón las ganas que había de que llegue lo que viene.

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El lider de la ciudad con su discurso supo llegar a las emociones más sensibles de los presentes, no con promesas vacías, sino con palabras de esperanza, de trabajo real, cargadas de historia, hablo puras verdades y a la gente le gusto. No se trató de un discurso más, sino de uno que solamente puede construirse a base de muchos años de trayectoria y verdadero amor por estas tierras, donde se le notaba el orgullo de ser juarense y la enaltecida idea de amar a una ciudad fronteriza denostada y estigmatizada sistemáticamente por sucesivos gobiernos estatales. El en cambio, puso a Ciudad Juarez en el centro de su discurso, puso a nuestra ciudad en primer lugar con una bellisima elocuencia.

Así que escuchar a Cruz hablar con tanto fervor y respeto por Juárez, fue refrescante y necesario. Nos recordó que sí hay líderes que apuestan por la dignidad, el trabajo y el esfuerzo de su gente. Nos trajo de vuelta la esperanza de que sí se puede tener representantes que no sólo busquen el poder por el poder, sino que entiendan la importancia que tiene defender y priorizar los intereses de nuestra frontera, la más grande, compleja y significativa de México.

La música y la emoción fueron el marco ideal para una tarde que parecía sacada de otra época, pero que se sintió más vigente que nunca. Bailando, riendo, creando el sentido de pertenencia pocas veces alcanzada en estos eventos. No se trataba solamente de un mitin, era una celebración de todo aquello que somos y que somos capaces de ser, y sobre todo, una reafirmación del hecho de que todavía existe el verdadero liderazgo y puede servir de inspiración a las nuevas generaciones.

En estos tiempos en que la política normalmente se ve como algo alejada, o corrompida; la actividad del sábado dio muestra de que, cuando existe convicción, cuando uno ama su tierra y cuando uno tiene un compromiso verdadero, se puede devolver a la gente la fe en sus líderes.

Gracias a Cruz y a todas y todos los que hicieron posible este evento, Juárez latió de nuevo fuertemente, diciéndonos que siempre merece estar en el primer lugar, y que podemos construir un futuro digno de nuestra historia y de nuestros sueños.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.