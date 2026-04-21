Liderar no es narrar: es decidir

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Hay momentos en la historia en los que el liderazgo deja de ser una cualidad deseable y se convierte en una necesidad urgente. No como adorno del poder, sino como herramienta de supervivencia colectiva. Hoy habitamos uno de esos momentos.

La palabra “crisis” se ha desgastado de tanto repetirse. Económica, social, política. Pero detrás del término hay algo más profundo: una sensación compartida de incertidumbre que no distingue entre gobiernos, territorios ni ideologías. Es ahí donde el liderazgo se pone a prueba. No en los discursos pulidos ni en las promesas de campaña, sino en la capacidad real de sostener el rumbo cuando todo parece tambalearse.

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Liderar en la estabilidad es administrar. Liderar en la crisis es decidir. Y decidir implica costo, desgaste y, sobre todo, responsabilidad.

Sin embargo, buena parte del liderazgo contemporáneo parece atrapado en una paradoja inquietante: se comunica mucho, se decide poco. Se proyecta firmeza, pero se evita el conflicto de fondo. La velocidad se ha vuelto exigencia, y la tentación es reaccionar antes que pensar. Pero el verdadero liderazgo no corre, calcula. No improvisa, interpreta.

La historia ofrece contrastes incómodos. Winston Churchill no pidió condiciones ideales; gobernó bajo fuego. Nelson Mandela no esperó reconciliación; la construyó desde la herida. Ambos entendieron algo que hoy parece diluirse: el liderazgo no es una posición, es una carga.

En contraste, el liderazgo actual muchas veces opta por administrar percepciones en lugar de transformar realidades. Ahí es donde la crítica de Slavoj Žižek cobra sentido: incluso quienes reconocen que el sistema es insuficiente, prefieren operar dentro de él antes que confrontarlo. No por falta de inteligencia, sino por exceso de cálculo.

Y entonces el liderazgo se vuelve cómodo. Demasiado cómodo.

El problema es que la realidad no lo es.

En México, el margen para la simulación se ha reducido, aunque el discurso insista en lo contrario. Claudia Sheinbaum encabeza un momento donde gobernar exige algo más que continuidad narrativa. Seguridad, desigualdad y presión internacional no admiten lecturas complacientes ni decisiones diferidas. Sin embargo, el riesgo es evidente: confundir estabilidad con inercia, y proyecto con repetición. Porque cuando el liderazgo se limita a administrar el legado sin confrontar sus límites, deja de ser conducción y se convierte en rutina disfrazada de rumbo.

Pero sería un error reducir el debate a nombres propios. El punto de fondo está en otro lado: en lo que como sociedad estamos dispuestos a aceptar como liderazgo.

Porque también hay una forma silenciosa de complicidad. Esa que aplaude sin cuestionar, que normaliza la mediocridad política, que se conforma con la forma, aunque el fondo esté vacío.

El liderazgo resiliente no se construye con discursos sobre empatía o adaptación. Se construye tomando decisiones incómodas, sosteniendo principios cuando es más fácil ceder, y entendiendo que la legitimidad no se hereda ni se impone: se ejerce.

Y aquí es donde la conversación deja de ser teórica.

Si queremos liderazgos distintos, necesitamos comportarnos como una ciudadanía distinta. Más exigente, más informada, menos tolerante con la simulación. Porque mientras sigamos premiando el discurso por encima de los resultados, seguiremos atrapados en la misma ecuación.

Porque en el fondo, el problema no es la falta de liderazgo. Es nuestra capacidad para acostumbrarnos a su ausencia sin hacer ruido. Y una sociedad que aprende a tolerar la simulación, termina gobernada por ella.

Raúl García Ruiz Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”

Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.