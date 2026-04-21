Imputan a exdirector de la UACH por presunto desvío millonario

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La Fiscalía Anticorrupción acusa a Francisco Márquez Salcido de peculado agravado por un contrato de arrendamiento no autorizado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua imputó por el delito de peculado agravado a Francisco Márquez Salcido, exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por un presunto desvío de 31.5 millones de pesos relacionado con el arrendamiento de vehículos.

De acuerdo con la acusación presentada ante un juez, los hechos se remontan al ejercicio fiscal 2020, cuando el exfuncionario habría celebrado un contrato plurianual para los años 2020, 2021 y 2022, sin que dicho gasto estuviera contemplado en el plan anual ni en el presupuesto autorizado de la institución.

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La investigación señala que se trató del arrendamiento de 42 vehículos mediante un contrato con una empresa financiera, lo que, según la autoridad, representó una erogación irregular de recursos públicos al no corresponder con las finalidades programadas.

“El arrendamiento de vehículos no estaba previsto dentro de las finalidades programadas”.

El caso se originó a partir de observaciones detectadas en la revisión de la cuenta pública, particularmente en el informe de auditoría correspondiente a 2021, donde se identificaron posibles inconsistencias en el manejo del presupuesto universitario.

Posteriormente, la propia universidad presentó una denuncia formal, lo que derivó en la apertura de la investigación y su posterior judicialización.

La Fiscalía sostiene que el presupuesto destinado a activo fijo era de 8.5 millones de pesos, sin contemplar el arrendamiento de unidades, lo que evidenciaría una desviación significativa de recursos y un posible impacto al patrimonio de la institución.

La conducta atribuida está tipificada en el artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece sanciones de hasta 12 años de prisión, además de multas económicas.

La audiencia de imputación se extendió por seis horas, y la continuación para definir la vinculación a proceso fue programada para el próximo 27 de abril, donde se determinará la situación jurídica del exfuncionario.

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