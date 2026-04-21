Mejora JMAS infraestructura hidráulica con cambio de válvulas en Ciudad Juárez

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Trabajos en Paseo Triunfo de la República buscan optimizar el suministro de agua potable

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez realiza trabajos de sustitución de válvulas en distintos puntos de la avenida Paseo Triunfo de la República, con el objetivo de mejorar el control y distribución del agua potable en la ciudad.

La dependencia informó que estas acciones forman parte del programa de sectorización de la red, mediante el cual se instalan nuevas válvulas para optimizar la gestión del flujo hídrico en diferentes sectores.

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Los trabajos son ejecutados por el departamento de Eficiencia Física, como parte de un proyecto impulsado con inversión del Gobierno del Estado y la propia JMAS, enfocado en modernizar la infraestructura hidráulica.

“Se busca garantizar un mejor control y gestión del flujo del agua en diferentes sectores”.

La intervención continuará este miércoles 22 de abril con la instalación de una conexión entre tuberías (bypass) en el cruce de Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles.

Debido a estas labores, se prevé la suspensión del servicio de agua potable en la colonia Monumental y zonas aledañas, por lo que se exhortó a la población a tomar previsiones y almacenar agua para sus necesidades básicas.

La JMAS reiteró que estos trabajos buscan mejorar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hidráulica, en beneficio de las familias juarenses.

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