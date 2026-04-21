Suma ex asistente de guardería más de 115 años de prisión por delitos sexuales en Juárez

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Fiscalía obtuvo una sexta sentencia por violación agravada contra una menor de edad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia logró una sexta sentencia condenatoria contra una ex asistente de la guardería “Techo Comunitario”, quien acumula más de 115 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

La imputada, identificada como Naomy Yamile R. P., recibió en esta ocasión una pena de 16 años y ocho meses de cárcel por el delito de violación con penalidad agravada, sumando un total de 115 años y 10 meses de prisión.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2023, cuando la sentenciada cometió delitos de índole sexual contra una menor de dos años, al interior de la estancia infantil ubicada en la colonia Toribio Ortega.

La resolución judicial fue resultado de las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual, que permitieron acreditar la responsabilidad penal.

“Se logró demostrar la responsabilidad penal de la sentenciada mediante material probatorio presentado en juicio”.

Las sentencias previas incluyen condenas por abuso sexual y violación agravada, lo que derivó en la acumulación de penas por distintos procesos judiciales.

La mujer deberá cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2 en Ciudad Juárez, además de realizar el pago de 46 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía reiteró que continuará trabajando en la atención de delitos de violencia de género, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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