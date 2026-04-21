Inaugurarán exhibición sobre fútbol fronterizo rumbo al Mundial 2026

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La muestra reunirá historia, identidad y cultura futbolística de Ciudad Juárez y El Paso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Consulado General de México en El Paso, en colaboración con el club FC Juárez, inaugurará la exhibición “Frontera que Late: Pasión por el fútbol”, un proyecto cultural que busca destacar la identidad futbolística de la región fronteriza rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en las instalaciones del consulado mexicano en El Paso, donde la muestra permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 11 de junio, como parte de las actividades previas al evento deportivo internacional.

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La exposición ofrecerá un recorrido por la historia de los Bravos y Bravas de Juárez, mediante una curaduría que incluye jerseys emblemáticos, documentos y material fotográfico, con el objetivo de mostrar la evolución del fútbol como elemento de identidad en la frontera.

“La frontera siempre ha latido al ritmo del fútbol. Esta exhibición es una declaración de identidad”.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto busca posicionar a la región Juárez-El Paso como un espacio representativo del espíritu mundialista, destacando el papel del deporte en la integración social y cultural de ambas comunidades.

Por su parte, representantes del club FC Juárez señalaron que la exhibición reconoce al fútbol como un elemento central en la vida de la región, al tiempo que refuerza el vínculo binacional a través de una pasión compartida.

La muestra forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la proyección internacional de la frontera, en un contexto donde México será una de las sedes del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.

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