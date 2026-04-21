Accede SSPM a cámaras de la Torre Centinela tras acuerdos con el Estado

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El alcalde informó que la medida busca fortalecer la vigilancia y coordinación entre corporaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernándz) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) obtuvo acceso a las cámaras de la Torre Centinela, como parte de los acuerdos alcanzados en la reciente reunión de seguridad entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que se trata de una primera modalidad de acceso que permitirá a la corporación municipal consultar imágenes del sistema estatal, con el objetivo de mejorar la vigilancia en la ciudad.

“Habrá más ojos para vigilar la ciudad”.

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El edil explicó que este avance forma parte de una planificación tecnológica conjunta, mediante la cual cada corporación podrá acceder a la información desde sus propios espacios operativos, fortaleciendo la coordinación y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

En días previos, el alcalde había señalado diferencias con el Gobierno del Estado por la falta de acceso de la SSPM a este sistema, situación que finalmente fue resuelta mediante acuerdos institucionales.

Pérez Cuéllar indicó que durante la reunión también se revisó la estrategia de seguridad vigente, con énfasis en mantener y reforzar las acciones conjuntas para contener la violencia, particularmente en lo relacionado con homicidios.

“Fue buena reunión desde mi perspectiva, ahora sigue cumplir con los acuerdos”.

El presidente municipal subrayó la importancia de continuar con los patrullajes coordinados entre autoridades municipales, estatales y federales, como parte de las acciones para sostener la tendencia a la baja en los índices delictivos en Ciudad Juárez.

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