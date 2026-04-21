Detienen a joven tras localización de menor reportada como desaparecida en Juárez

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La adolescente fue encontrada en la zona Centro y quedó bajo resguardo de autoridades especializadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a un joven de 18 años tras la localización de una menor de 13 años que contaba con reporte de extravío activo bajo Protocolo Alba en Ciudad Juárez.

La adolescente, identificada con iniciales Yolett Guadalupe L.S., había sido reportada como desaparecida desde el pasado 17 de abril, luego de salir de la secundaria ubicada en el cruce de Vicente Guerrero y Ramón Corona, en la zona Centro.

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De acuerdo con el informe policial, la localización ocurrió la tarde-noche del lunes en el cruce de Melchor Ocampo y avenida 16 de Septiembre, donde agentes detectaron a dos personas que coincidían con las características difundidas, por lo que procedieron a abordarlas.

Al verificar la información, se confirmó que se trataba de la menor reportada como ausente, por lo que se activó su resguardo inmediato conforme a los protocolos de protección.

En el lugar fue detenido quien la acompañaba, identificado como Juan Iván P. G., de 18 años, quien quedó a disposición de la autoridad investigadora para determinar su posible relación en los hechos.

La menor fue trasladada al área de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde recibió atención por personal especializado, mientras se notificó a sus familiares sobre su localización.

Será la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) la instancia encargada de ampliar la información y dar seguimiento a la investigación del caso.

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