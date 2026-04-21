¿El Pecado de Morena?

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“Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”

Don César Garizurieta, alias “El Tlacuache”,

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Morena es un partido suigéneris. Aunque por extrapolación ideológica de sus principales lideres nacionales, se puede ubicar a la izquierda del espectro político, la verdad es que también puede ser de derecha moderada, muy lejos de la clasificación de “Comunista” que la oposición en general, y el PAN en particular, tratan de endilgarle al partido de Lopez Obrador.

Y esto es especialmente cierto en nuestro estado, donde por muchos años la izquierda tuvo una presencia quizás ruidosa, pero siempre marginal -al menos en el ámbito electoral- siendo el CDP el único caso de éxito de una organización estatal, urbana y de masas con clara filiación a la izquierda.

Pero eso sirvió de poco, pues es bien conocido como sus lideres estatales y municipales, vendieron el movimiento a cambio de la jugosa y muy lucrativa franquicia del PT que les ha permitido vivir con comodidad a ellos y a sus descendientes, hasta la fecha.

No es hasta 2018 cuando el fenómeno Lopez Obrador arrasa en las preferencias electorales y se convierte en la primera fuerza indiscutible a nivel nacional, que los actores políticos locales, empiezan a ver en Morena un camino para desarrollar sus propias aspiraciones políticas y ya no como movimiento marginal y/o testimonial, mucho menos como un movimiento de izquierda radical, al que seguramente nunca se habrían afiliado.

Y fue muy fácil encontrar espacio en Morena, dada la circunstancia que el PRD, antecedente indirecto del partido de Lopez Obrador, no tuvo la capacidad de generar cuadros que ocuparan posiciones políticas de primer nivel, o por lo menos con presencia entre el electorado.

Ahí es donde se cuela alguien como Cruz Perez Cuellar, militante del PAN desde su adolescencia, quien había sido expulsado de Acción Nacional por practicas electorales cuestionables, y había demostrado tener poco arrastre social al quedar en un muy lejano cuarto lugar como candidato a la gubernatura en el 2016.

Por si lo anterior no fuera suficiente, fue uno de los beneficiarios de la nomina secreta de Cesar Duarte al recibir de manera ilícita recursos económicos para financiar su fallida campaña. Pero si algo tiene el compadre Cruz, es colmillo y habilidad política. Eso lo llevaron a ligarse con el ala más pragmática de Morena y ser postulado como candidato a senador de la Republica por parte de Morena, donde alcanzó el triunfo.

Y ahora tiene muchas posibilidades de llegar a la gubernatura.

La actual delegada federal para los programas del bienestar, Mayra Chavez Jimenez, no llegó a la izquierda con la primera oleada del 2018, es apenas hasta octubre del 2024 que, de manera un tanto sorpresiva, fue designada en el puesto por el anterior delegado, Juan Carlos Loera, paradójicamente, el sí,militante de izquierda de viejo cuño.

La señorita Chavez se formó políticamente en su juventud en el PRI neoliberal, bajo la tutela del indiciado exgobernador Cesar Duarte -quien fue repudiado hasta por el mismo PRI- llegando a ser diputada en el periodo 2013-2016, que fue donde colaboró en la operación para sacar adelante las triquiñuelas financieras del entonces gobernador.

Llama la atención su dicho en la toma de protesta como delegada del bienestar: “Será un honor servir al pueblo de Chihuahua desde la Delegación de Programas para el Bienestar. Mi convicción es clara: seguir el ejemplo de estas mujeres que han abierto caminos, luchando siempre por quienes más lo necesitan. No tenemos derecho a fallar”.

Se refería a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a Ariadna Montiel, titular de la secretaria del Bienestar, ambas con clara formación de izquierda.

La licenciada Nora Yu Hernandez, quien acaba de tomar protesta como senadora suplente ante la licencia de Andrea Chavez Trevino para buscar la gubernatura de nuestro estado, al menos puede presumir que ya en 1998 fue candidata a la alcaldía por el ahora extinto PRD.

Y no es que la señora Yu, profese fe de marxismo, más bien al contrario, siempre se ha movido entre organismos empresariales relacionados con el ámbito aduanero, cargos en el PRI, y/o,cargos públicos en gobiernos priistas, pero ciertamente que nunca en una organización con filiación de izquierda. Podemos decir que la señora Yu, mas que priista, perredista o morenista es Yuista.

Y así como estos, podemos citar una larga cauda de politic@s con trayectorias muy disímbolas, algunos respetables, y otros no tanto, que se han subido -y que se siguen subiendo- al tren de la 4T, en tanto este movimiento es ahora el lugar donde realmente se vive el ejercicio del poder.

¿Es un error de Morena, aceptar a estos “cartuchos quemados”?

Pudiera parecer que sí, pero la verdad es que cada caso es diferente a los demás; debe hacerse un análisis caso por caso. Pero hay algunos que no llevan mucha ciencia. Por ejemplo, ¿que pueden aportar personajes como Manuel Bartlet, Miguel Angel Yunes o Adan Augusto Lopez al movimiento? En lo personal creo que poco o nada, como no sea un beneficio coyuntural y muy específico. Pero la dirigencia de Morena y el propio Lopez Obrador, como dignos discípulos avanzados de Maquiavelo, opinan lo contrario.

Y aunque me queda claro que, como nos dijera el maestro Jaime Garcia Chavez hace ya varios ayeres, cuando militábamos en el viejo PRD, la gobernabilidad se da en el centro del espectro político, si no se cuida la trayectoria y el prestigio -o la falta de el- de quien es bienvenido al movimiento, este va a terminar devorándose a sí mismo.

No va a ser la falta de ideología lo que de al traste con la 4T, sino la falta de ética.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.