Reinaugura Cruz Pérez Cuéllar unidad de rehabilitación en Centro Olivia Espinosa

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El espacio ampliado permitirá atender a más personas con terapias físicas, de lenguaje y servicios especializados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la reinauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en el Centro Comunitario Olivia Espinosa, con el objetivo de fortalecer la atención a personas con discapacidad y a quienes requieren servicios terapéuticos en la ciudad.

Durante el acto, el alcalde destacó que este tipo de infraestructura incide directamente en la calidad de vida de las familias juarenses, al ofrecer servicios accesibles y especializados en espacios cercanos a la comunidad.

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La obra forma parte de un esquema de colaboración entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, mediante el cual se concretó la ampliación del inmueble a través de mecanismos de cesión en especie, transformando aportaciones de desarrolladores en equipamiento social.

“Este tipo de obras impactan directamente en la calidad de vida de las familias juarenses, al ofrecer servicios accesibles y de calidad”.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, señaló que la ampliación responde a la creciente demanda de servicios de rehabilitación física y de lenguaje, lo que permitirá atender a un mayor número de usuarios de distintas edades.

El director de Rehabilitación del DIF Municipal, Luis Daniel Anaya, informó que la unidad ofrece terapias físicas, de lenguaje y aprendizaje, consultas médicas, trabajo social y transporte adaptado, dirigidos a personas con discapacidad temporal o permanente, así como con lesiones ortopédicas o neurológicas.

Asimismo, detalló que desde su apertura se han atendido 493 pacientes únicos, con más de 11 mil terapias físicas, más de 4 mil de lenguaje y miles de servicios adicionales entre consultas médicas, intervenciones sociales y traslados adaptados.

La ampliación incluyó la construcción de nuevos espacios como consultorio médico, áreas de terapia de lenguaje, sala de estimulación sensorial y la mejora del área de mecanoterapia, además de trabajos en el entorno urbano del parque Olivia Espinosa.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones buscan consolidar una red de atención integral para sectores vulnerables, en coordinación con distintas dependencias y con el respaldo de instituciones académicas y organizaciones civiles.

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