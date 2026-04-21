Niega Fiscalía participación de la CIA en operativo de narcolaboratorio en Chihuahua

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Autoridades estatales aclararon que la intervención fue exclusiva de fuerzas mexicanas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, descartó la participación de agencias extranjeras, incluida la CIA, en el operativo que derivó en el aseguramiento de un megalaboratorio de drogas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra de Chihuahua.

El funcionario explicó que la intervención fue realizada únicamente por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ejército Mexicano, en un despliegue que se extendió durante dos días debido a la complejidad del terreno.

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Jáuregui detalló que en el operativo participaron aproximadamente 80 elementos, distribuidos entre ambas corporaciones, quienes lograron ubicar y asegurar el sitio, posteriormente puesto a disposición de autoridades federales.

“Conviene explicar qué es lo que ocurrió, para precisar los hechos que están generando algo de confusión”.

En relación con la presencia de ciudadanos estadounidenses en la zona, el fiscal precisó que se trataba de instructores vinculados a la Embajada de Estados Unidos, quienes se encontraban en una comunidad cercana impartiendo capacitación en el manejo de drones, sin participación en el operativo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, estos instructores solicitaron trasladarse junto con un convoy encabezado por el director de la AEI, Pedro Román Oseguera, lo que derivó en el accidente carretero ocurrido durante la madrugada del domingo, donde perdieron la vida.

El fiscal subrayó que se trata de dos घटनos distintos, al insistir en que no hubo intervención de agentes extranjeros en el aseguramiento del laboratorio clandestino.

“Nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.

Asimismo, indicó que continúa el proceso de identificación de las víctimas, en coordinación con personal del Consulado de Estados Unidos, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, Jáuregui reiteró que las autoridades mexicanas mantienen colaboración con instancias internacionales en distintos ámbitos, pero bajo el respeto a la soberanía nacional y sin intervención directa de agentes extranjeros en este tipo de operativos.

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