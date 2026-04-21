Llama dirigencia de Morena a respetar acuerdos internos rumbo a proceso en Chihuahua

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La presidenta estatal enfatizó la importancia de la unidad para fortalecer el proyecto político en la entidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados, hizo un llamado a la militancia y a quienes aspiran a coordinaciones territoriales a respetar los acuerdos de imparcialidad y neutralidad establecidos por el partido, de cara al proceso interno en Chihuahua.

La dirigente señaló que estos lineamientos fueron aprobados tanto en el Consejo Nacional como en el Estatal, por lo que su cumplimiento es fundamental para garantizar un proceso ordenado y conforme a las reglas internas y a la legislación electoral.

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Granados subrayó que, por encima de intereses individuales, la prioridad es consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado, en un contexto político donde Morena busca fortalecer su presencia rumbo a futuras contiendas.

“No solamente suscribo este acuerdo que se votó el domingo, también suscribo lo votado en el Consejo Nacional e invito a que se respeten los criterios y las reglas aprobadas de nuestro partido”.

La dirigente recordó que la definición de la coordinación de defensa de la transformación en Chihuahua se realizará mediante una encuesta abierta a la población, mecanismo que determinará la representación del movimiento.

Asimismo, indicó que la Comisión de Honestidad y Justicia cuenta con facultades para sancionar posibles incumplimientos, por lo que insistió en la necesidad de apegarse a los lineamientos establecidos.

“La unidad depende de todas y de todos. Si tenemos voluntad para ello, no hay mayor problema”.

Finalmente, reiteró que el trabajo territorial y la organización interna continuarán como ejes estratégicos del movimiento, con el objetivo de mantener la cohesión entre sus integrantes durante el desarrollo del proceso interno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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