Propone diputada regular y reubicar ladrilleras para reducir riesgos a la salud

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La iniciativa plantea alejarlas de zonas habitacionales y establecer apoyos para trabajadores del sector.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa para reformar la legislación ambiental en Chihuahua, con el objetivo de regular y reubicar las ladrilleras fuera de zonas habitacionales y disminuir su impacto en la salud de la población.

La propuesta contempla prohibir la instalación de nuevas ladrilleras dentro de áreas urbanas, así como establecer una distancia mínima de un kilómetro respecto a viviendas, además de incorporar estos lineamientos en los planes de desarrollo urbano municipales.

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Durante su exposición, la legisladora advirtió que la contaminación del aire representa una de las principales amenazas a la salud, al señalar que millones de personas mueren cada año por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire.

“Lo que antes estaba en las periferias hoy está rodeado de viviendas. Esto ha generado afectaciones directas en la salud de niñas, niños y personas adultas”.

Argüelles Díaz destacó que en ciudades como Ciudad Juárez, el crecimiento urbano ha provocado que ladrilleras tradicionales queden dentro de zonas habitadas, generando problemas respiratorios, irritaciones en la piel y afectaciones en la calidad de vida de las familias cercanas.

La iniciativa también busca equilibrar el impacto social de la medida, por lo que propone una transición gradual que incluya apoyos económicos, capacitación y acompañamiento técnico para las personas que dependen de esta actividad.

Asimismo, se presentó un exhorto dirigido a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado para que implementen políticas públicas que faciliten la reubicación ordenada de estos espacios productivos.

La diputada señaló que la propuesta surge del diálogo con habitantes de zonas afectadas, particularmente del fraccionamiento Rincón del Solar II, y enfatizó que el objetivo es avanzar hacia un desarrollo urbano más ordenado, sostenible y con prioridad en la salud pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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