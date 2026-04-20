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Entrega diputada apoyo a primaria del suroriente de Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La legisladora destinó más de 82 mil pesos a la escuela Agustín Melgar tras designación de niña diputada del distrito 10.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por el distrito 10, María Antonieta Pérez Reyes, entregó un apoyo económico por 82 mil pesos a la escuela primaria Agustín Melgar, ubicada en el suroriente de la ciudad, como parte de las actividades vinculadas al programa de niña y niño diputado impulsado por el Congreso del Estado.

En el acto también se reconoció a Melina Solórzano Esquivel, alumna del turno matutino del plantel, quien fue seleccionada como niña diputada y participará en la próxima sesión especial de la 68 Legislatura con motivo del Día del Niño.

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La menor dirigió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros, docentes y familiares, tras su designación, la cual también permitió gestionar recursos para mejorar las condiciones de su escuela.

“La educación es un derecho y pueden llegar a los niveles más altos”.

Durante su intervención, la legisladora exhortó a las y los estudiantes a continuar con su formación académica y señaló que el acceso a la educación es una herramienta clave para el desarrollo personal y social.

El recurso entregado será destinado a mejoras en la infraestructura escolar, con el objetivo de fortalecer el entorno educativo de la comunidad estudiantil.

En la ceremonia participaron el director del plantel, Miguel Estrada Reyes, así como la supervisora de la zona educativa 174, María del Rocío Ramírez Delgado, quienes acompañaron la entrega del apoyo en beneficio de la institución.

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