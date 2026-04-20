Exigen ciudadanos reorientar sobretasa del ISN hacia inversión social en Juárez

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Señalan falta de transparencia y advierten impacto de la violencia en el desarrollo económico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la asociación civil Ciudadanos por el Interés Público emitieron un pronunciamiento en el que exigen reorientar la aplicación de la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Chihuahua, al considerar que los recursos proyectados no atienden las necesidades estructurales más urgentes de Ciudad Juárez.

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El posicionamiento, dirigido a autoridades estatales y organismos empresariales, advierte que el incremento del ISN del 3 al 4 por ciento implica una mayor responsabilidad en la definición del destino de los recursos, los cuales —afirman— se están discutiendo sin mecanismos claros de participación ciudadana ni transparencia. ￼

Los firmantes señalaron que existe una desconexión entre la inversión pública y las necesidades sociales, al cuestionar que se prioricen proyectos de infraestructura urbana sobre rubros como educación, salud y desarrollo comunitario. ￼

“Hablar de desarrollo es, ante todo, hablar de personas… ninguna ciudad puede sostenerse si su gente queda atrás” ￼

El documento expone que la violencia y el narcotráfico generan impactos económicos estructurales en la región, incluyendo pérdida de capital humano, disminución de inversión, cierre de empresas y aumento de costos operativos, lo que —según el análisis— representa hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto estatal. ￼

Asimismo, advierte que el contexto de inseguridad ha afectado la percepción internacional de la ciudad, lo que incide en la llegada de inversión extranjera y en el desarrollo económico local.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la situación del suroriente de Ciudad Juárez, donde habitan más de 500 mil personas y se concentra un rezago significativo en infraestructura social, particularmente en educación, salud y espacios comunitarios. ￼

De acuerdo con el documento, en esta zona existen más de 33 mil menores sin acceso suficiente a espacios educativos, además de carencias en transporte escolar, seguridad pública y servicios básicos. ￼

En este contexto, la organización plantea reorientar los recursos de la sobretasa del ISN hacia proyectos de impacto social, entre ellos la construcción de escuelas, centros de salud, espacios comunitarios y áreas recreativas en zonas prioritarias de la ciudad. ￼

“La educación no es un complemento del desarrollo. Es su base” ￼

El pronunciamiento también cuestiona la asignación de recursos a proyectos como un centro de convenciones o desarrollos en otras zonas, al considerar que no responden a las necesidades más urgentes de la población.

Finalmente, la asociación hizo un llamado a las autoridades estatales y a los organismos empresariales a garantizar procesos abiertos, diagnósticos públicos y evaluaciones de impacto social, así como a incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la inversión pública en la ciudad.

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