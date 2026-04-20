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Encabeza Marco Bonilla integración de municipios a red de protección infantil

Chihuahua

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Diez ayuntamientos del noroeste de Chihuahua se suman a estrategia enfocada en derechos de la niñez.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, encabezó la incorporación de diez municipios a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, en un esfuerzo por fortalecer políticas públicas enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En su calidad de presidente nacional de la red, Bonilla tomó protesta a autoridades municipales de Bachíniva, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Gran Morelos, Guerrero, Nonoava, Riva Palacio, San Francisco de Borja, Santa Isabel y Satevó, consolidando una agenda regional de colaboración.

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Durante el evento, el edil subrayó que los retos que enfrenta la niñez en México requieren una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno, particularmente ante problemáticas como la violencia, el rezago educativo y el abandono.

“Cuidar a la niñez no es un tema político, es una responsabilidad que define el presente y el futuro de nuestras comunidades”.

La integración de estos municipios busca impulsar estrategias conjuntas que garanticen entornos seguros y oportunidades de desarrollo para la infancia, mediante acciones coordinadas en materia social y educativa.

El encuentro también sirvió para reforzar el compromiso de los gobiernos locales en la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos, alineadas a estándares nacionales e internacionales.

Con esta adhesión, Chihuahua avanza en la consolidación de una red regional enfocada en la atención integral de la niñez, promoviendo la colaboración entre municipios para atender de manera más efectiva las necesidades de este sector de la población.

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