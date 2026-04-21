Encabeza Sheinbaum ceremonia naval y destaca defensa de la patria en Veracruz

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La presidenta tomó protesta a 419 cadetes en el aniversario de la defensa del puerto de Veracruz.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, donde 419 cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud realizaron la Jura de Bandera.

El acto se llevó a cabo en Alvarado, Veracruz, como parte de una fecha emblemática para las Fuerzas Armadas, en la que se recordó el sacrificio de quienes defendieron la soberanía nacional en 1914.

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Durante su mensaje, la mandataria destacó que el servicio a la patria implica compromiso con la sociedad, la historia y el futuro del país, al subrayar la importancia de la formación de nuevos elementos en la Marina.

“No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende, que ese juramento viva en cada uno de ustedes todos los días”.

Sheinbaum enfatizó que México requiere hombres y mujeres con principios, disciplina y vocación de servicio, capaces de actuar con integridad en la defensa de la soberanía y el bienestar de la población.

En el marco de la ceremonia, también se rindieron honores a los cadetes históricos de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, con un pase de lista, toque de silencio y salvas de honor.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que del total de cadetes que juraron bandera, 179 son mujeres y 240 hombres, quienes reafirmaron su compromiso con las instituciones y con la ciudadanía.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a quienes destacaron por su desempeño académico y conducta, como parte de su proceso de formación dentro de la Armada de México.

La ceremonia forma parte de las actividades oficiales para reafirmar los valores de lealtad, honor y servicio en las Fuerzas Armadas, en el contexto de una de las fechas históricas más relevantes para la defensa nacional.

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