Confirma diputada Rosana Díaz intención de dejar Morena y sumarse al PVEM

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La legisladora juarense espera resolución interna antes de formalizar su salida del partido guinda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La diputada local Rosana Díaz confirmó su intención de dejar Morena y adherirse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque precisó que esperará la resolución de un proceso interno antes de concretar su cambio de bancada.

La legisladora explicó que actualmente se encuentra a la espera de la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, instancia que analiza una denuncia interpuesta en su contra por el coordinador de la fracción del partido en el Congreso del Estado.

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“Adherirme al PVEM, es la posibilidad más real que tengo después de todo lo que ha pasado en el partido”.

Díaz señaló que ya presentó su respuesta ante el órgano interno y que en los próximos días se definirá si existe alguna sanción, lo que marcará el siguiente paso en su trayectoria política.

Asimismo, indicó que dentro de las medidas solicitadas en su contra se contemplaba una restricción para pronunciarse públicamente sobre el tema; sin embargo, dicha disposición fue desestimada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

La diputada subrayó que mantiene buena relación con diversos actores de Morena, tanto a nivel estatal como nacional, pero atribuyó su decisión a la dinámica interna del grupo legislativo en Chihuahua.

Finalmente, reiteró que será una vez concluido el proceso interno cuando podrá formalizar su eventual incorporación al PVEM, lo que implicaría un reacomodo en la composición política del Congreso local.

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