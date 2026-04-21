Identifican a estadounidenses fallecidos en accidente en la sierra de Chihuahua

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Autoridades mantienen investigación sobre el caso; no se confirma participación de agencias extranjeras en operativo.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades confirmaron la identificación de dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron en un accidente ocurrido en la sierra de Chihuahua, junto a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en un hecho que continúa bajo investigación por su contexto y posibles implicaciones.

Los fallecidos fueron identificados como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44, cuyos cuerpos fueron recuperados tras caer a un barranco en una zona serrana de difícil acceso y posteriormente entregados al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

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El incidente ocurrió cuando ambos viajaban en un convoy junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, quien regresaba de un operativo en la comunidad de El Pinal, donde previamente se había localizado un narcolaboratorio.

“Se trata de dos hechos distintos”.

De acuerdo con autoridades estatales, los ciudadanos estadounidenses se encontraban en Chihuahua impartiendo capacitación sobre el uso de drones en una comunidad cercana, y solicitaron trasladarse junto con el convoy oficial para regresar a la capital del estado.

El accidente se registró en la comunidad de Polanco, durante la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban se precipitó en una zona de cañadas, lo que provocó la muerte de los ocupantes.

El caso ha generado atención debido a versiones difundidas en medios internacionales que los vinculan con agencias de inteligencia; sin embargo, autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente su pertenencia a la CIA, reiterando que no participaron en el operativo realizado en el narcolaboratorio.

Desde el ámbito federal, se informó que se llevará a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del caso, incluida la presencia de personal extranjero en la zona y su posible colaboración en tareas de seguridad.

El Gobierno de México ha señalado que se analizará si existió algún tipo de infracción a las disposiciones de seguridad nacional, en un contexto donde la cooperación internacional en materia de seguridad se mantiene bajo esquemas regulados.

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