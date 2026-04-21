Reconoce Maru Campos a Fuerzas Armadas por desmantelamiento de narcolaboratorio

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La gobernadora destacó la coordinación con autoridades federales y estatales en operativo en la Sierra Tarahumara.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos reconoció la labor del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el operativo que permitió el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara.

La mandataria estatal señaló que la estrategia coordinada entre corporaciones logró la desarticulación de uno de los principales centros de producción de metanfetaminas en el país, como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la entidad.

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“Esto es un gran logro en la lucha contra las drogas y el narcotráfico”.

Indicó que la Fiscalía estatal trabaja en la integración de un reporte detallado sobre el operativo, el cual será presentado públicamente en las próximas horas para informar sobre los alcances de la intervención.

Campos también expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas en distintos operativos recientes, en el contexto de las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

La gobernadora informó que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abordar este tema y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad.

Las declaraciones se realizaron en el marco de la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua, donde la mandataria también reiteró el papel de este sector como uno de los motores económicos del estado.

En ese sentido, destacó que la minería mantiene 86 proyectos activos en la Sierra Tarahumara, con un valor de producción superior a los 52 mil millones de pesos, consolidándose como una actividad clave para el desarrollo regional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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