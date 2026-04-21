Invitan a Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” en el Centro Histórico

La jornada ofrecerá atención médica, vacunación y trámites gubernamentales este sábado 25 de abril.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, convocó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, que se realizará el sábado 25 de abril en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.
El evento tendrá lugar en la explanada frente a la Exaduana Muref, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el objetivo de acercar servicios médicos y administrativos a distintos sectores de la población en un solo espacio.
El representante de la Oficina de Gubernatura en la frontera, Carlos Ortiz Villegas, señaló que estas jornadas buscan ampliar la cobertura de atención, facilitando el acceso a servicios de salud de calidad para la comunidad.
Por su parte, el director médico del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias Gil, detalló que se ofrecerán consultas médicas, dentales y nutricionales, vacunación, entrega de medicamentos y atención en salud mental, además de afiliaciones al programa MediChihuahua.
“Se busca llegar a distintos sectores de la ciudad para acercar atención médica de calidad a la comunidad”.
Asimismo, se brindarán servicios de mastografías, prevención de enfermedades cardiometabólicas, planificación familiar, control de enfermedades de transmisión sexual y orientación en prevención de adicciones.
La jornada también incluirá vacunación antirrábica para mascotas y orientación sobre su cuidado, en coordinación con el Departamento de Vectores y Zoonosis.
Además, diversas dependencias estatales instalarán módulos para trámites como licencias, Registro Civil, Recaudación de Rentas, servicios de la JMAS y atención de la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá resolver gestiones en el mismo sitio.
Como parte del programa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez participará con actividades culturales y artísticas, incluyendo presentaciones de mariachi, rondalla y danza folclórica, así como acciones de fomento a la lectura y divulgación científica.
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