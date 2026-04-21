Invitan a Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” en el Centro Histórico

Publicidad - LB2 -

La jornada ofrecerá atención médica, vacunación y trámites gubernamentales este sábado 25 de abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, convocó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, que se realizará el sábado 25 de abril en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

El evento tendrá lugar en la explanada frente a la Exaduana Muref, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el objetivo de acercar servicios médicos y administrativos a distintos sectores de la población en un solo espacio.

- Publicidad - HP1

El representante de la Oficina de Gubernatura en la frontera, Carlos Ortiz Villegas, señaló que estas jornadas buscan ampliar la cobertura de atención, facilitando el acceso a servicios de salud de calidad para la comunidad.

Por su parte, el director médico del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias Gil, detalló que se ofrecerán consultas médicas, dentales y nutricionales, vacunación, entrega de medicamentos y atención en salud mental, además de afiliaciones al programa MediChihuahua.

“Se busca llegar a distintos sectores de la ciudad para acercar atención médica de calidad a la comunidad”.

Asimismo, se brindarán servicios de mastografías, prevención de enfermedades cardiometabólicas, planificación familiar, control de enfermedades de transmisión sexual y orientación en prevención de adicciones.

La jornada también incluirá vacunación antirrábica para mascotas y orientación sobre su cuidado, en coordinación con el Departamento de Vectores y Zoonosis.

Además, diversas dependencias estatales instalarán módulos para trámites como licencias, Registro Civil, Recaudación de Rentas, servicios de la JMAS y atención de la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá resolver gestiones en el mismo sitio.

Como parte del programa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez participará con actividades culturales y artísticas, incluyendo presentaciones de mariachi, rondalla y danza folclórica, así como acciones de fomento a la lectura y divulgación científica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.