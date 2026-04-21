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Digitaliza Fideapech trámites de financiamiento y reduce tiempos de respuesta

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POR Redacción ADN / Agencias
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La plataforma permite a emprendedores y MiPyMes gestionar créditos en línea sin acudir a oficinas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) implementó la digitalización de sus procesos de solicitud de financiamiento, lo que ha permitido reducir hasta en un 60 por ciento el tiempo de trámite.

Con esta modernización, emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas pueden gestionar sus solicitudes de manera completamente en línea, enviando documentación y dando seguimiento a través de correo electrónico, sin necesidad de acudir de forma presencial.

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El esquema busca facilitar el acceso a recursos económicos destinados a la adquisición de insumos, materia prima, maquinaria y equipo, fortaleciendo así la actividad productiva en el estado.

Entre las opciones disponibles, se contempla el financiamiento en la modalidad “Tecnología Aplicada y Verde”, que ofrece créditos de hasta 3 millones de pesos con una tasa anual fija del 8 por ciento, orientados a proyectos sustentables.

Estos recursos pueden destinarse a la compra de paneles solares, sistemas eólicos, equipos de climatización, software, maquinaria y otras tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia operativa de los negocios.

La estrategia forma parte de un enfoque integral para optimizar procesos internos, reducir el uso de papel y promover prácticas sustentables, tanto en la operación institucional como en los proyectos financiados.

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