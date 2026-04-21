Prevén fuertes vientos por nuevo frente frío en Chihuahua

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Protección Civil advierte rachas de hasta 55 km/h y posibles tolvaneras en carreteras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la entrada de un nuevo frente frío al país provocará rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora en distintas regiones del estado de Chihuahua durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas más intensas se presentarán en municipios como Delicias, Parral y Camargo, mientras que en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Chihuahua capital podrían superar los 45 kilómetros por hora.

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Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros como Juárez-Ascensión, Delicias-Jiménez y Jiménez-Parral, lo que representa un riesgo para la visibilidad de los conductores.

Además, se prevé la posibilidad de lluvias aisladas con actividad eléctrica y caída de granizo en municipios del norte y noreste del estado, como Ahumada, Guadalupe, Coyame y Ojinaga.

Para el miércoles, el sistema frontal continuará afectando la entidad, con rachas de viento similares en gran parte del territorio estatal, lo que mantendrá las condiciones adversas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, debido a la posible reducción de visibilidad y a las condiciones cambiantes del clima.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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