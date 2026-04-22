Acepta Sheinbaum reunirse con Maru Campos por caso de estadounidenses muertos en Chihuahua

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La presidenta afirma que los extranjeros participaron en el desmantelamiento de un laboratorio, pero sin informar al Gobierno mexicano.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó reunirse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para tratar el caso de los dos estadounidenses muertos en la sierra, luego de que se confirmara que participaron en una actividad relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino, sin que esa colaboración hubiera sido informada al Gobierno de México.

“Estas personas extranjeras pertenecientes al gobierno de Estados Unidos participaron en una actividad, en el desmantelamiento de un laboratorio, pero no había conocimiento de la colaboración y no se informó”, dijo la mandataria.

Sheinbaum explicó que ya hubo un primer acercamiento entre la administración estatal y el Gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Añadió que llamará a Maru Campos para acordar la fecha de la reunión y dar continuidad a las investigaciones.

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La presidenta informó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en ese operativo antidroga en Chihuahua.

“Tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información”, sostuvo Sheinbaum.

La mandataria subrayó que ninguna autoridad estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con gobiernos extranjeros fuera de los canales federales, y remarcó que la actuación de personal extranjero en territorio nacional está sujeta a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

“Tiene que quedar claro tanto para Estados Unidos como para los gobiernos estatales que la colaboración debe darse dentro del marco de entendimiento y de la ley”.

La polémica creció después de que la embajada estadounidense confirmara la muerte de dos funcionarios de EU y dos investigadores de Chihuahua en un accidente carretero posterior a acciones contra laboratorios clandestinos. Más tarde, reportes periodísticos en Estados Unidos señalaron que los dos extranjeros presuntamente pertenecían a la CIA y habrían apoyado con inteligencia el operativo, versión que forma parte de las líneas de esclarecimiento mencionadas en la nota.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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