Reconoce Pérez Cuéllar labor de Luisa María Alcalde y menciona a Ariadna Montiel

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Alcalde de Juárez señala que esperará definición de Morena sobre su dirigencia nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el trabajo de Luisa María Alcalde al frente de la dirigencia nacional de Morena y señaló que esperará los tiempos internos del partido para conocer quién ocupará el cargo, en medio de versiones sobre posibles cambios.

El edil destacó que la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional deja resultados positivos dentro del movimiento, por lo que expresó su agradecimiento por la labor desempeñada.

“Luisa María ha sido una gran presidenta de Morena, bien calificada. Para ella no tenemos nada más que agradecimiento porque hizo una gran labor”, afirmó.

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En cuanto a los nombres que han surgido como posibles relevos, Pérez Cuéllar mencionó a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, con quien dijo mantener una buena relación, aunque evitó adelantar posicionamientos.

El alcalde subrayó que el proceso debe desarrollarse conforme a los estatutos del partido, los cuales contemplan la realización de una asamblea nacional para definir a la nueva dirigencia.

“La llevo bien con Ariadna Montiel”, expresó.

Finalmente, reiteró que será necesario esperar los acuerdos internos y el desarrollo formal del proceso partidista, antes de confirmar cualquier cambio en la estructura nacional de Morena.

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