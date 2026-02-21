Se suman cuadrillas de Limpia a jornada en el Monumento a Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

Realizan trabajos de recolección y pintura en apoyo a la Coordinación del Centro Fundacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia se integraron a una jornada de mantenimiento en el Monumento a Benito Juárez, con el objetivo de preservar la imagen de uno de los espacios históricos más representativos de la ciudad.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Coordinación del Centro Fundacional, como parte de las estrategias para fortalecer el rescate y conservación del primer cuadro de la ciudad.

Durante la actividad, el personal efectuó labores de recolección de residuos, limpieza general y aplicación de pintura en estructuras y cordones de banquetas, buscando mejorar las condiciones del entorno inmediato del monumento.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, subrayó la importancia de promover una cultura de cuidado de los espacios públicos y de mantener una coordinación permanente entre dependencias municipales para atender puntos de valor histórico.

“Es fundamental sumar esfuerzos para fortalecer la conservación del patrimonio histórico y mejorar la imagen urbana”, señaló.

La Dirección de Limpia indicó que estas acciones forman parte de un esquema continuo de intervención en espacios emblemáticos, con el propósito de contribuir al bienestar ciudadano y a la preservación del patrimonio cultural de Ciudad Juárez.

