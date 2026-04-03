Pilato Hoy: Cuando la justicia se somete al poder

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Hablar de Poncio Pilato no es solo evocar un episodio del pasado, sino confrontarnos con una realidad que sigue vigente. El proceso de Jesucristo no es únicamente un acontecimiento religioso; es también un caso paradigmático de injusticia que, analizado desde una perspectiva jurídica, revela una profunda lección para nuestro tiempo.

Pilato era el prefecto romano de Judea, investido de autoridad política, militar y judicial. En su persona se concentraban facultades que hoy distinguiríamos entre fiscal, juez y autoridad ejecutora. No era un simple espectador: era quien tenía la responsabilidad directa de decidir sobre la vida de Jesús.

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Los relatos evangélicos coinciden en un punto esencial: Pilato reconoce que no encuentra delito en el acusado. Esa declaración, en términos jurídicos, equivale a la inexistencia de elementos para una condena. Sin embargo, pese a ese reconocimiento, el proceso no concluye con la absolución, sino con la entrega del inocente a la crucifixión.

¿Qué ocurrió? La respuesta no está en la ley, sino en la presión. Pilato se enfrenta a un contexto complejo: líderes religiosos que exigen la condena, una multitud que amenaza con disturbios y una advertencia política que pesa como espada: “Si lo sueltas, no eres amigo del César”. En ese momento, la justicia deja de ser un acto de verdad para convertirse en una decisión de conveniencia.

Desde la óptica jurídica contemporánea, el caso constituye una clara violación al debido proceso. Se vulnera la presunción de inocencia al condenar sin prueba; se rompe la imparcialidad del juzgador al actuar bajo presión política y social; se niega una defensa efectiva; y se dicta una resolución sin fundamento jurídico suficiente. No se trata de un error técnico, sino de una desviación estructural: la ley es desplazada por el poder.

El comportamiento de Pilato es revelador. Intenta evadir su responsabilidad enviando a Jesús ante otra autoridad, propone liberarlo por costumbre y, en un acto contradictorio, ordena su flagelación aun sin haber encontrado culpa. Todo indica que no busca justicia, sino una salida que le permita mantener el orden sin asumir el costo de una decisión firme.

Finalmente, cede. Condena a quien reconoce inocente. Y, en un gesto que ha trascendido la historia, “se lava las manos”, pretendiendo deslindarse de la responsabilidad. Pero la realidad es clara: quien tiene el poder de decidir no puede eludir las consecuencias de su decisión.

Desde una perspectiva contemporánea, el caso de Pilato no ha perdido actualidad. Hoy también existen contextos donde la justicia se ve presionada por factores externos: intereses políticos, presiones mediáticas, temor a la inestabilidad o conveniencias personales. Y en esos escenarios, el riesgo no es solo cometer errores, sino traicionar la verdad.

La figura de Pilato representa al funcionario que conoce lo correcto, pero no tiene el valor de sostenerlo. No es la ignorancia lo que genera la injusticia, sino la falta de firmeza moral. Es el momento en que el deber se subordina al cálculo, y la verdad se negocia.

Jesucristo, en este contexto, no solo es la víctima de un proceso injusto, sino también el referente que pone en evidencia la fragilidad de un sistema cuando quienes deben impartir justicia ceden ante la presión. Su silencio y su dignidad contrastan con la vacilación del poder.

Hoy, más que juzgar a Pilato, conviene preguntarnos cuántas veces su actitud se repite en distintos ámbitos: en decisiones públicas, en resoluciones judiciales, en actos cotidianos donde se prefiere lo conveniente sobre lo correcto.

Porque la lección permanece vigente: la justicia no se pierde únicamente cuando se desconoce la verdad, sino cuando, aun conociéndola, se decide no defenderla.

Y ese sigue siendo, quizá, el mayor desafío de nuestro tiempo.

Héctor Molinar Apodaca Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.