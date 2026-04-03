Exhorta Limpia a estacionar correctamente para no afectar recolección de basura en Juárez

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Autoridades advierten que vehículos mal estacionados retrasan rutas de camiones recolectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio hizo un llamado a la ciudadanía para estacionar correctamente sus vehículos y evitar obstrucciones que afecten el servicio de recolección de basura, especialmente durante el periodo vacacional.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que la colaboración de los vecinos es fundamental para garantizar el acceso de los camiones recolectores en colonias y fraccionamientos, ya que la presencia de autos mal estacionados puede impedir el cumplimiento de las rutas.

“En caso de que un vehículo obstruya el paso del camión, no solo se afecta al responsable del vehículo, sino a toda la calle”

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El funcionario explicó que los automóviles deben colocarse pegados al cordón de la banqueta, evitando prácticas como estacionarse en doble fila o en esquinas, donde se dificulta la maniobra de las unidades de gran tamaño.

Asimismo, en zonas con acceso controlado, se recomendó mantener libres las entradas y circuitos internos, así como contar con una persona responsable de abrir portones en los horarios de recolección para facilitar el ingreso de los camiones.

“En beneficio de todos los vecinos, les pedimos que dejen libre el paso de los camiones”

Las autoridades municipales subrayaron que estas medidas buscan evitar retrasos o interrupciones en el servicio de aseo urbano, el cual es esencial para mantener condiciones sanitarias adecuadas en la ciudad.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población a actuar con responsabilidad y solidaridad vecinal, a fin de asegurar la continuidad del servicio en beneficio de todas las comunidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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