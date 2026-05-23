Continúa SSPM programa “Valórate” en planteles CBTIS 270 y Estatal 3042

La estrategia preventiva ha beneficiado a más de 180 estudiantes y padres de familia en Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, realizó el tercer fin de semana de actividades del programa “Valórate”, dirigido a estudiantes y padres de familia en los planteles CBTIS 270 y Escuela Estatal 3042.
Durante esta jornada, psicólogos, trabajadores sociales y agentes preventivos impartieron contenidos relacionados con “Autoestima y Autoconcepto”, con el objetivo de fortalecer la valoración personal y mejorar la integración familiar.
Las actividades iniciaron con ejercicios de activación física coordinados por elementos preventivos, quienes compartieron dinámicas y conocimientos enfocados en promover hábitos saludables entre adolescentes.
De manera paralela, madres y padres de familia participaron en pláticas orientadas a fortalecer la comunicación familiar y generar herramientas para mejorar la convivencia en el hogar.
La SSPM informó que el programa se desarrolla estratégicamente en ambas instituciones para ampliar el alcance de las acciones preventivas y beneficiar a estudiantes de distintos planteles educativos.
Hasta el momento, el programa ha beneficiado a más de 180 personas, entre estudiantes y padres de familia, quienes han participado activamente en las actividades organizadas por la corporación.
“El objetivo es atender las causas de la inseguridad desde la prevención y fortalecer habilidades para la vida”, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
La dependencia reiteró que continuará impulsando programas preventivos enfocados en fomentar valores, comunicación familiar y entornos saludables para niñas, niños y jóvenes de Ciudad Juárez.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.