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Continúa SSPM programa “Valórate” en planteles CBTIS 270 y Estatal 3042

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La estrategia preventiva ha beneficiado a más de 180 estudiantes y padres de familia en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, realizó el tercer fin de semana de actividades del programa “Valórate”, dirigido a estudiantes y padres de familia en los planteles CBTIS 270 y Escuela Estatal 3042.

Durante esta jornada, psicólogos, trabajadores sociales y agentes preventivos impartieron contenidos relacionados con “Autoestima y Autoconcepto”, con el objetivo de fortalecer la valoración personal y mejorar la integración familiar.

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Las actividades iniciaron con ejercicios de activación física coordinados por elementos preventivos, quienes compartieron dinámicas y conocimientos enfocados en promover hábitos saludables entre adolescentes.

De manera paralela, madres y padres de familia participaron en pláticas orientadas a fortalecer la comunicación familiar y generar herramientas para mejorar la convivencia en el hogar.

La SSPM informó que el programa se desarrolla estratégicamente en ambas instituciones para ampliar el alcance de las acciones preventivas y beneficiar a estudiantes de distintos planteles educativos.

Hasta el momento, el programa ha beneficiado a más de 180 personas, entre estudiantes y padres de familia, quienes han participado activamente en las actividades organizadas por la corporación.

“El objetivo es atender las causas de la inseguridad desde la prevención y fortalecer habilidades para la vida”, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La dependencia reiteró que continuará impulsando programas preventivos enfocados en fomentar valores, comunicación familiar y entornos saludables para niñas, niños y jóvenes de Ciudad Juárez.

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