Fortalece SSPM acciones preventivas dirigidas a adultos mayores

Publicidad - LB2 -

Más de 20 asistentes recibieron información sobre prevención de extorsiones y fortalecimiento de la autoestima.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática informativa a personas adultas mayores en las instalaciones del Consejo del Adulto Mayor “El Millón”, como parte de sus programas de proximidad social y cultura de la prevención.

La actividad estuvo enfocada en proporcionar herramientas que permitan a este sector de la población identificar situaciones de riesgo y fortalecer su bienestar integral mediante acciones preventivas y de orientación comunitaria.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la seguridad personal, poniendo especial énfasis en la prevención del delito de extorsión y en la importancia de reconocer conductas o circunstancias que puedan representar una amenaza para las personas adultas mayores.

Asimismo, se desarrolló una charla sobre autoestima y bienestar emocional, destacando la relevancia de fortalecer la confianza personal, el autocuidado y la participación activa dentro de la comunidad como elementos que contribuyen a una mejor calidad de vida.

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la seguridad y el bienestar integral de las personas adultas mayores, destacando la importancia de conocer e identificar situaciones de riesgo, tales como el delito de la extorsión.

La SSPM informó que más de 20 personas participaron en la actividad, la cual forma parte de las acciones permanentes orientadas a promover la prevención del delito y el acercamiento entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan brindar información útil para enfrentar posibles riesgos y fomentar entornos más seguros para los grupos vulnerables de la población.

La dependencia municipal reiteró su compromiso de continuar desarrollando programas preventivos en coordinación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la inclusión y el bienestar de los distintos sectores de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.