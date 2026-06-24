Brinda IMM más de mil atenciones mediante módulo itinerante

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres llevó servicios jurídicos y sociales a espacios escolares, laborales y comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó que, a través del Módulo de Atención y Prevención Itinerante (MAPI), ha brindado más de mil atenciones jurídicas y sociales en distintos puntos de la ciudad.

De abril a mayo de 2026, el módulo benefició a 514 personas, entre ellas 495 mujeres, mediante intervenciones realizadas en espacios escolares, públicos, laborales y comunitarios.

- Publicidad - HP1

Durante ese periodo, el MAPI acudió a 30 sedes, entre ellas 16 parques y plazas, ocho centros comunitarios, cinco planteles educativos y una empresa maquiladora, donde personal especializado ofreció atención directa a la ciudadanía.

Las acciones incluyeron orientación legal preventiva, valoración sociofamiliar y detección de factores de riesgo, con el propósito de acercar servicios de apoyo a mujeres que requieren información, acompañamiento o canalización institucional.

En total, el IMM reportó mil 36 asesorías jurídicas, atenciones de trabajo social, seguimientos y canalizaciones, orientadas a facilitar el acceso de las mujeres a servicios relacionados con la protección de sus derechos.

El Instituto señaló que estas intervenciones forman parte de una estrategia de atención cercana, dirigida a fortalecer la prevención y ampliar la cobertura de sus servicios en diferentes sectores de Ciudad Juárez.

La dependencia municipal reiteró su compromiso de mantener servicios jurídicos y sociales con atención digna, oportuna y accesible para las mujeres que requieren acompañamiento institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.