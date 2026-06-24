Aprueba Cabildo donar terreno a la UACJ para ampliar centro comunitario en Cerradas del Sur

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El predio permitirá desarrollar nuevos espacios de atención, incluido un comedor para niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez aprobó la donación de un terreno municipal a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con el objetivo de ampliar las instalaciones del centro comunitario que la institución opera en el fraccionamiento Cerradas del Sur.

La autorización se dio durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 43, donde se avaló la entrega de un predio con una superficie de 3 mil 825 metros cuadrados, tras la presentación del dictamen por parte de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales.

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La coordinadora de dicha comisión, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, señaló que la medida busca fortalecer los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes, además de mejorar las condiciones de atención para las familias que utilizan el centro comunitario.

Actualmente, el terreno es utilizado como área de estacionamiento para usuarios que acuden a talleres, servicios y actividades que se desarrollan en el espacio administrado por la universidad.

El proyecto contempla la regularización y adecuación del predio para mejorar su funcionalidad y seguridad, además de la construcción de un comedor comunitario destinado a menores que participan en programas educativos y deportivos.

“Contar con un comedor comunitario representa una herramienta fundamental para fortalecer su desarrollo, bienestar y permanencia en estos programas. Invertir en alimentación es invertir en educación, en salud y en oportunidades”, expresó la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez.

De acuerdo con la edil, la nueva infraestructura permitirá atender una necesidad detectada entre los usuarios del centro, ya que algunos menores asisten a las actividades sin haber consumido alimentos previamente.

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó la venta de un predio municipal de 197 metros cuadrados ubicado sobre el bulevar Óscar Flores Sánchez, en la colonia La Cuesta, a fin de regularizar la situación jurídica de un espacio ocupado de manera continua por una ciudadana desde hace aproximadamente tres décadas.

Las autoridades municipales señalaron que el expediente cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua y forma parte de acciones encaminadas a otorgar certeza jurídica en zonas con antecedentes de ocupación derivados del desarrollo urbano del sector.

El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones coordinadas con instituciones educativas para fortalecer proyectos de beneficio social y comunitario en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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