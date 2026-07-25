Salud Municipal exhorta a prevenir ahogamientos durante la temporada vacacional

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La dependencia llamó a reforzar la supervisión de menores y seguir medidas de seguridad en cuerpos de agua para reducir accidentes por sumersión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención durante las actividades acuáticas en el periodo vacacional, con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, con el propósito de disminuir el riesgo de accidentes por sumersión y proteger la integridad de niñas, niños y personas adultas.

La conmemoración, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, busca crear conciencia sobre los ahogamientos, considerados una de las principales causas de muerte accidental a nivel mundial, además de promover acciones preventivas para reducir su incidencia.

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Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia destacan mantener una supervisión permanente de las y los menores de edad, respetar las indicaciones de seguridad en albercas, ríos, presas y otros cuerpos de agua, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren los sentidos, así como aprender técnicas básicas de natación y primeros auxilios.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, subrayó que la prevención representa la principal herramienta para evitar este tipo de incidentes durante la temporada vacacional.

“La mayoría de los ahogamientos pueden prevenirse con una vigilancia permanente y actuando con responsabilidad. No debemos perder de vista a las niñas y los niños cuando se encuentren cerca del agua y es importante respetar todas las medidas de seguridad en espacios recreativos”.

La funcionaria informó que, por instrucción del alcalde Héctor Ortiz Orpinel, la dependencia mantiene acciones de promoción de la salud y prevención de accidentes orientadas a fortalecer entornos más seguros para las familias juarenses.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal reiteró el llamado a disfrutar de las actividades recreativas en el agua de manera responsable, al recordar que la vigilancia constante y el cumplimiento de las medidas de seguridad pueden marcar la diferencia entre una jornada de esparcimiento y una situación de emergencia.

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