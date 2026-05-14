InicioEstadoChihuahua

Llama Marco Bonilla a fortalecer unidad por Chihuahua ante empresarios de Cuauhtémoc

Chihuahua

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Alcalde de Chihuahua plantea trabajo conjunto frente a retos económicos y de seguridad.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con jóvenes empresarios de Cuauhtémoc, donde llamó a fortalecer la unidad y el trabajo coordinado para enfrentar los retos económicos, productivos y de seguridad que enfrenta el estado.

En la reunión participaron representantes de sectores relacionados con agricultura, ganadería, producción lechera, comercialización, energías alternativas, construcción, gasolineras y transformación de la manzana.

- Publicidad - HP1

Durante el diálogo, los asistentes expusieron inquietudes sobre las condiciones actuales de la región y los desafíos que enfrenta el sector productivo.

Marco Bonilla señaló que Chihuahua requiere fortalecer su competitividad y respaldar a las actividades económicas que sostienen el desarrollo del estado.

Asimismo, manifestó preocupación por las condiciones que actualmente afectan al sector agropecuario, particularmente en temas relacionados con agua, financiamiento y producción.

“Chihuahua necesita fortalecer su competitividad, cuidar al sector productivo y mantener firmeza frente a los problemas que afectan al campo y la economía”.

El alcalde también advirtió sobre los riesgos relacionados con inseguridad y presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, por lo que consideró necesario mantener el fortalecimiento institucional y de seguridad en Chihuahua.

Bonilla pidió a empresarios y ciudadanía involucrarse en proyectos enfocados en infraestructura, salud, conectividad y respaldo a los sectores productivos.

Durante el encuentro, el alcalde compartió experiencias de su administración en Chihuahua capital y destacó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía y coordinación entre gobierno y sociedad.

Por su parte, el empresario Sigifredo Corral destacó la necesidad de mantener una visión conjunta entre autoridades y sector empresarial para impulsar el desarrollo económico y social de Cuauhtémoc y la región.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Abre Sheinbaum Mayo 2026 con 69% de aprobación

Encuesta de encuestas ubica respaldo mayoritario a la presidenta, con 30% de desaprobación Ciudad de...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Implementarán nuevo Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno

La Dirección del Sistema de Justicia Cívica municipal convocó a titulares de área y...
Juárez / El Paso

Imparte SSPM talleres de cultura de la legalidad a adolescentes

Como parte de los trabajos que se derivan de la Mesa de Prevención de...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto