Llama Marco Bonilla a fortalecer unidad por Chihuahua ante empresarios de Cuauhtémoc

Alcalde de Chihuahua plantea trabajo conjunto frente a retos económicos y de seguridad.
Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con jóvenes empresarios de Cuauhtémoc, donde llamó a fortalecer la unidad y el trabajo coordinado para enfrentar los retos económicos, productivos y de seguridad que enfrenta el estado.
En la reunión participaron representantes de sectores relacionados con agricultura, ganadería, producción lechera, comercialización, energías alternativas, construcción, gasolineras y transformación de la manzana.
Durante el diálogo, los asistentes expusieron inquietudes sobre las condiciones actuales de la región y los desafíos que enfrenta el sector productivo.
Marco Bonilla señaló que Chihuahua requiere fortalecer su competitividad y respaldar a las actividades económicas que sostienen el desarrollo del estado.
Asimismo, manifestó preocupación por las condiciones que actualmente afectan al sector agropecuario, particularmente en temas relacionados con agua, financiamiento y producción.
“Chihuahua necesita fortalecer su competitividad, cuidar al sector productivo y mantener firmeza frente a los problemas que afectan al campo y la economía”.
El alcalde también advirtió sobre los riesgos relacionados con inseguridad y presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, por lo que consideró necesario mantener el fortalecimiento institucional y de seguridad en Chihuahua.
Bonilla pidió a empresarios y ciudadanía involucrarse en proyectos enfocados en infraestructura, salud, conectividad y respaldo a los sectores productivos.
Durante el encuentro, el alcalde compartió experiencias de su administración en Chihuahua capital y destacó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía y coordinación entre gobierno y sociedad.
Por su parte, el empresario Sigifredo Corral destacó la necesidad de mantener una visión conjunta entre autoridades y sector empresarial para impulsar el desarrollo económico y social de Cuauhtémoc y la región.
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