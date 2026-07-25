Llama Ortiz Orpinel a mantener limpias colonias durante jornada en Riberas del Bravo

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El programa Juárez Amanece Limpio ha intervenido 60 colonias y retirado más de 5 mil toneladas de basura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la sexta jornada del programa Juárez Amanece Limpio en las nueve etapas de Riberas del Bravo y la colonia Lomas del Valle, donde llamó a la ciudadanía a participar activamente en el cuidado de los espacios públicos.

Durante la intervención, el alcalde señaló que el programa no solo tiene como objetivo retirar basura, tiliches y llantas, sino generar un cambio permanente en la imagen urbana y en la calidad de vida de las familias juarenses.

“Lo primero que tenemos que transformar es darnos cuenta de que sí podemos salir adelante. Hoy vemos espacios limpios, parques rehabilitados e infraestructura recuperada gracias al trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno”.

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Ortiz Orpinel informó que, con esta jornada, el Gobierno Municipal ha intervenido 60 colonias de Ciudad Juárez, mediante una estrategia integral de limpieza, recuperación de espacios públicos y mejoramiento urbano.

El presidente municipal pidió a las y los vecinos conservar en buen estado las áreas rehabilitadas y denunciar a quienes arrojen basura de forma clandestina, con el propósito de mantener los avances alcanzados en sus colonias.

El director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, informó que el programa ha permitido retirar más de 5 mil toneladas de basura y más de 26 mil llantas, además de rehabilitar miles de metros cuadrados con acciones de limpieza.

El funcionario señaló que las jornadas también han contemplado intervenciones en parques, diques, camellones y otros espacios públicos, con beneficio directo para las familias de distintos sectores de la ciudad.

En representación de los habitantes del sector, la presidenta del Comité de Vecinos de Riberas del Bravo, Yamilet Maya, agradeció al Gobierno Municipal por dar continuidad al programa en esta zona del suroriente.

La representante vecinal señaló que la limpieza de calles y espacios públicos contribuye a mejorar el entorno, proteger la salud de las familias y fortalecer la participación ciudadana para conservar las colonias en mejores condiciones.

Previo al arranque de la jornada, el Gobierno Municipal convocó a habitantes de Lomas del Valle y de las etapas 1 a la 9 de Riberas del Bravo a sumarse a las labores, además de instalar contenedores para el depósito de llantas y tiliches.

La administración municipal reiteró que Juárez Amanece Limpio busca demostrar que, con trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, es posible transformar los espacios públicos y construir colonias más limpias, ordenadas y dignas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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