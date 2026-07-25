Emite Protección Civil advertencia por calor de hasta 39 grados en Ciudad Juárez

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La dependencia llamó a evitar la exposición prolongada al sol y reforzar cuidados con población vulnerable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este sábado 25 de julio se mantiene una advertencia por temperaturas elevadas en Ciudad Juárez, con una máxima prevista de 39 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se esperan condiciones mayormente soleadas y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 7 por ciento, por lo que la dependencia llamó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas ante el calor.

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Protección Civil indicó que los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora durante el transcurso del día.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 27 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado, condiciones similares de viento y rachas, además de una probabilidad de lluvia de entre 3 y 7 por ciento.

La dependencia advirtió que las altas temperaturas continuarán durante los próximos dos días, con máximas de 39 grados tanto para domingo como para lunes.

Para el domingo se pronostica una mínima de 27 grados, cielo soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 32 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia de entre 2 y 20 por ciento.

El lunes persistirán condiciones de calor, con máxima de 39 grados, mínima de 27, cielo soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 26 a 32 kilómetros por hora y posibilidad de lluvia de entre 1 y 7 por ciento.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratada y utilizar ropa ligera y de colores claros.

El llamado preventivo incluye prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, debido al riesgo de afectaciones por golpe de calor o deshidratación durante los días de temperaturas elevadas.

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