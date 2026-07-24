Promueve Desarrollo Social medidas preventivas por temporada de lluvias

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Personal municipal entregó recomendaciones de Protección Civil a familias de Altavista y La Montada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Desarrollo Social realizó recorridos en las colonias Altavista y La Montada para promover medidas preventivas entre la población durante la actual temporada de lluvias.

Durante la jornada, las y los servidores públicos visitaron viviendas de ambos sectores para entregar volantes informativos con recomendaciones emitidas por Protección Civil, orientadas a reducir riesgos antes, durante y después de lluvias intensas.

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El material entregado destaca la importancia de mantener limpios patios, azoteas y desagües, además de evitar tirar basura en calles y arroyos, debido a que estos desechos pueden obstruir el flujo del agua y provocar inundaciones.

También se recomendó a las familias preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, agua y linterna, así como identificar rutas de evacuación y lugares seguros cercanos a sus viviendas.

Entre las medidas preventivas se pidió a la ciudadanía no cruzar arroyos ni calles inundadas, mantenerse alejada de bardas, taludes y cerros que pudieran colapsar, y resguardar dentro del hogar a niñas, niños y personas adultas mayores.

La información distribuida señala que, si el agua ingresa a una vivienda, se deben desconectar los aparatos eléctricos para evitar accidentes, además de atender únicamente las indicaciones de las autoridades.

Para quienes habitan cerca de arroyos, las recomendaciones incluyen evacuar de inmediato cuando aumente el nivel del agua, no esperar a que entre a la vivienda y reportar cualquier emergencia al número 911.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención entre las familias juarenses, especialmente en sectores con mayor exposición a afectaciones por lluvias.

“Por instrucciones del alcalde Héctor Ortiz Orpinel estamos acercando esta información directamente a las colonias para que las familias conozcan cómo actuar ante una emergencia”.

Vallejo Quintana sostuvo que la prevención es una herramienta fundamental para proteger la vida y el patrimonio de las y los juarenses, por lo que estas campañas continuarán en distintos sectores de la ciudad.

La Dirección General de Desarrollo Social reiteró el llamado a mantenerse informados por canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvias para los próximos días en Ciudad Juárez.

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