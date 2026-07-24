Limpiará Municipio colonias del suroriente con programa Juárez Amanece Limpio

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La séptima jornada iniciará el 3 de agosto y contempla acciones de limpieza en 11 colonias durante dos semanas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal pondrá en marcha el próximo lunes 3 de agosto la séptima jornada del programa Juárez Amanece Limpio, con intervenciones en colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que las acciones iniciarán el 3 de agosto y se mantendrán hasta el día 14 del mismo mes, periodo en el que se realizarán trabajos de limpieza, mejoramiento urbano y recuperación de espacios públicos.

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La funcionaria señaló que durante la jornada también se invitará a las y los vecinos de los sectores intervenidos a sumarse a las labores, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Las colonias contempladas son Valle Fundadores, Urbivilla Bonita, Parajes de San José, Urbivilla del Prado etapa II, Lomas del Desierto etapa III, Urbivilla del Cedro etapa II, Parajes de San Juan, Parajes de San Isidro, Urbivilla del Cedro etapa VII, Senderos de San Isidro y Monumental.

En la jornada participarán diversas dependencias municipales, entre ellas Protección Civil, Redes Sociales, Comunicación Social, Servicios Públicos, Dirección de Atención y Bienestar Animal, Salud, Informática y Desarrollo Social.

También se sumarán la Dirección de Limpia, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Oficialía Mayor, Administración y Control de Proyectos, el Instituto Municipal de la Juventud, la Coordinación de Asesores y la Dirección de Planeación.

Mendoza explicó que Juárez Amanece Limpio funciona como una estrategia de trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal, orientada a mejorar la imagen urbana y atender necesidades en espacios públicos.

La intervención busca recuperar áreas comunes, fortalecer entornos más seguros y promover condiciones de limpieza y salud para las familias de las colonias participantes.

Con esta séptima jornada, el programa alcanzará 70 colonias con espacios públicos limpios y rehabilitados en distintos sectores de Ciudad Juárez, de acuerdo con la información municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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