Exhorta Educación Municipal a acreditar primaria o secundaria con evaluación única

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La segunda convocatoria permite obtener certificado oficial mediante un examen aplicado en coordinación con ICHEA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, mantiene abierta la segunda convocatoria del programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”, dirigido a personas jóvenes y adultas que buscan acreditar la primaria o secundaria mediante una sola evaluación.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el programa se desarrolla en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, con el propósito de facilitar la conclusión de estudios básicos.

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La iniciativa está dirigida a personas que no concluyeron su educación primaria o secundaria y que desean obtener un certificado oficial para continuar su preparación académica o mejorar sus oportunidades laborales.

Alvídrez Olivas señaló que concluir la educación básica representa un paso importante para el desarrollo personal, profesional y familiar, especialmente para quienes buscan acceder a mejores condiciones de empleo o retomar su formación educativa.

Las personas interesadas tienen hasta este viernes para registrarse antes de las 3:00 de la tarde en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez número 351, en la colonia Partido Romero, a un costado del Parque Borunda.

Como parte del trámite, deberán presentar original y copia de la Clave Única del Registro de Población, credencial para votar y comprobante de domicilio.

En el caso de quienes busquen acreditar la secundaria, también deberán entregar el certificado de primaria y tener 15 años de edad o más, conforme a los requisitos establecidos para participar en la evaluación.

La aplicación del examen se llevará a cabo este sábado 25 de julio a las 12:00 del mediodía, y quienes aprueben obtendrán el certificado oficial correspondiente de primaria o secundaria.

La Dirección de Educación llamó a las personas interesadas a aprovechar esta convocatoria, al considerar que la acreditación de estudios básicos puede abrir nuevas oportunidades académicas, laborales y de desarrollo para las familias juarenses.

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