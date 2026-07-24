Entrega Ortiz Orpinel equipo de succión al Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal adquirió dos motobombas con inversión de 4.2 millones de pesos para atender inundaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó al Heroico Cuerpo de Bomberos dos motobombas para la extracción de agua, equipo que fortalecerá la capacidad de respuesta ante inundaciones y acumulaciones pluviales en distintos puntos de la ciudad.

La adquisición representó una inversión de 4 millones 285 mil pesos y forma parte del equipamiento destinado a la Dirección General de Protección Civil para atender emergencias durante la temporada de lluvias.

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Ortiz Orpinel señaló que estas herramientas serán fundamentales para mantener en operación las calles cuando se registren precipitaciones en diferentes zonas de Ciudad Juárez, particularmente en sectores donde suelen presentarse encharcamientos severos.

El alcalde destacó que, más allá del recurso invertido, este tipo de acciones permiten atender problemáticas recurrentes de la ciudad mediante prevención y capacidad de respuesta inmediata.

“Lo que estamos buscando son acciones de prevención que nos ayuden verdaderamente a resolver los problemas, tales como las inundaciones derivadas de las lluvias”.

El edil indicó que el Municipio continuará trabajando en soluciones permanentes para reducir afectaciones por acumulación de agua, aunque señaló que por ahora ya se cuenta con maquinaria que permitirá intervenir con mayor rapidez.

Ortiz Orpinel recordó que también se avanza en el mantenimiento y construcción de pozos de absorción, además de los 54 que ya fueron habilitados en algunas calles y que han mostrado resultados positivos durante días de lluvia.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, explicó que el equipo de succión es de alto volumen y está diseñado para trabajar en cuerpos de agua generados por inundaciones.

El funcionario afirmó que la adquisición incrementa la capacidad operativa del Departamento de Bomberos y permitirá reducir los tiempos de atención en vialidades donde antes el agua podía permanecer acumulada durante tres o cuatro días.

Con las nuevas motobombas, algunas zonas afectadas por acumulación de agua podrán ser atendidas en aproximadamente seis horas, lo que facilitará la movilidad y disminuirá riesgos para la ciudadanía.

Rodríguez agregó que el equipo también podrá ser utilizado para auxiliar en domicilios inundados, ya sea por lluvias, malas condiciones de alcantarillado o fugas internas de agua.

El comandante de Bomberos, Jorge Ignacio Puentes, informó que actualmente la corporación cuenta con seis motobombas usadas y dos nuevas, estas últimas con capacidad para succionar lodo, basura y ramas de entre 7 y 10 centímetros.

La corporación señaló que el fortalecimiento del equipamiento permitirá atender con mayor eficiencia no solo incendios, sino también emergencias relacionadas con inundaciones, rescate y apoyo directo a la población.

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