Entrega Municipio pavimentación de calle Fernando Villalobos en Carlos Castillo Peraza

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La obra tuvo una inversión superior a 13 millones de esos y mejora la movilidad en el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó a habitantes de la colonia Carlos Castillo Peraza la nueva calle Fernando Villalobos, obra que fortalece la infraestructura vial del suroriente de Ciudad Juárez.

El proyecto fue ejecutado por la Dirección General de Obras Públicas y forma parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la movilidad, la seguridad vial y las condiciones urbanas en colonias de alta demanda de infraestructura.

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De acuerdo con el director general de Obras Públicas, Daniel González García, la obra representó una inversión de 13 millones 34 mil 244 pesos, destinados a la construcción integral de una vialidad nueva.

Los trabajos se realizaron sobre una superficie cercana a los 5 mil metros cuadrados, con el objetivo de ofrecer una calle funcional y segura para las familias que habitan en el sector.

La intervención incluyó la introducción de redes de agua potable y alcantarillado, además de la construcción de banquetas, arroyo vehicular de concreto hidráulico e instalación de alumbrado público.

González García señaló que la obra fue realizada mediante el fondo para las calles y representa una aportación del Gobierno Municipal al desarrollo urbano del suroriente de la ciudad.

El funcionario destacó que este tipo de proyectos permiten mejorar la conectividad interna de las colonias, reducir rezagos en infraestructura básica y elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Con la entrega de la calle Fernando Villalobos, el Municipio busca responder a necesidades directas de movilidad y servicios urbanos en la colonia Carlos Castillo Peraza, como parte de un esquema de inversión pública en infraestructura vial.

La Dirección General de Obras Públicas reiteró que continuará impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo ordenado de las colonias y atiendan demandas ciudadanas relacionadas con pavimentación, servicios básicos y espacios seguros.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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