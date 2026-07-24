Entrega Ortiz Orpinel foro al aire libre y calle pavimentada en Carlos Castillo Peraza

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Las obras fueron realizadas mediante Presupuesto Participativo, con inversión superior a 6.4 millones de pesos para el foro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó la construcción de un foro al aire libre y la pavimentación de una calle en la colonia Carlos Castillo Peraza, como parte de las obras impulsadas por el Gobierno Municipal mediante el programa de Presupuesto Participativo.

El proyecto del foro fue ejecutado por la Dirección General de Obras Públicas y tuvo como objetivo generar un espacio comunitario para actividades deportivas, artísticas y culturales en beneficio de las familias del sector.

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La obra del foro al aire libre representó una inversión de 6 millones 437 mil 352.62 pesos, recurso aplicado en infraestructura urbana y espacios de convivencia aprobados por la ciudadanía a través de su voto.

Los trabajos incluyeron la construcción del foro, área para espectadores con pasto sintético, muros de mampostería, andadores de concreto para caminata, rampas y mobiliario urbano.

También fueron instaladas bancas, mesas de picnic, contenedores de basura, alumbrado público y árboles, con el propósito de consolidar un espacio digno para la recreación y convivencia comunitaria.

Durante la entrega, el alcalde llamó a las y los vecinos a cuidar las instalaciones y mantener el espacio en buenas condiciones, al señalar que este tipo de obras contribuyen a fortalecer la vida comunitaria y ofrecer alternativas positivas para niñas, niños y adolescentes.

“Lo que vamos a hacer como municipio es seguirlos apoyando, seguirlos integrando, pero para eso necesito también el compromiso de ustedes, de los hombres y mujeres de esta colonia para mantenerlo en estas condiciones”.

Ortiz Orpinel destacó que el deporte, el arte y la cultura son herramientas para alejar a la niñez y juventud de entornos de riesgo, por lo que insistió en la importancia de preservar los espacios públicos como áreas seguras y funcionales.

Además del foro, el Gobierno Municipal entregó la pavimentación de la calle Fernando Villalobos, realizada con concreto hidráulico en una superficie superior a 4 mil metros cuadrados.

La intervención vial incluyó instalación hidrosanitaria, banquetas, guarniciones, pintura y mejoras en el alumbrado público, acciones orientadas a mejorar la movilidad y las condiciones urbanas de la colonia.

Durante el evento se presentó el grupo musical Grillo Carrillo y su Fuerza Sierreña, como parte de las actividades culturales coordinadas por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

En la entrega participaron la proponente del proyecto, Susana Rocha; la directora de IPACULT, Ogla Liset Olivas; Angélica Mendoza, esposa del alcalde; el director general de Obras Públicas, Daniel González García; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera; el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo, y el coordinador de Control de Tráfico de la Coordinación General de Seguridad Vial, César Arámbula.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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