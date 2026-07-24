Intensifican limpieza y mantenimiento en Riberas del Bravo y Lomas del Valle

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Cuadrillas municipales trabajan en retiro de tierra, limpieza de espacios públicos y ordenamiento urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene un operativo integral de limpieza y mejoramiento urbano en las nueve etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo y en la colonia Lomas del Valle, como parte del programa Juárez Amanece Limpio.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las acciones son coordinadas por la Coordinación de Atención Ciudadana y se enfocan en atender necesidades detectadas tanto en los accesos principales como al interior de las colonias.

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El funcionario explicó que, luego de concluir los trabajos intensivos en la carretera Juárez-Porvenir y en los principales accesos a las distintas etapas de Riberas del Bravo, las cuadrillas municipales concentraron sus labores dentro de los sectores habitacionales.

Actualmente se realiza el retiro de tierra de arrastre acumulada en calles y cordones, además de labores de limpieza en parques, camellones y banquetas, con el propósito de mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos.

Para reforzar el operativo, la Dirección de Limpia incorporó maquinaria pesada de la dependencia, además de equipo facilitado por empresas constructoras y otras áreas del Gobierno Municipal.

“Estamos trabajando de manera coordinada para agilizar la limpieza y recuperación de espacios públicos. También recibimos el apoyo de maquinaria adicional para intervenir áreas prioritarias, como la entrada de la etapa 9, donde se trabaja en retirar la tierra y residuos”.

De manera paralela, personal municipal mantiene recorridos del programa Destilichadero y continúa con el servicio de contenedores del programa Punto Limpio, destinados a facilitar a las y los vecinos la disposición adecuada de residuos voluminosos.

Solís Kanahan informó que también se han realizado recorridos de inspección para notificar áreas de oportunidad y corregir situaciones que afectan la imagen urbana del sector.

Como parte de estas acciones, fue retirado un vehículo abandonado ubicado en el cruce de la carretera Juárez-Porvenir, el cual ya contaba con avisos previos por parte de las autoridades.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Regulación Comercial, conforme a los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo del Programa de Reordenamiento Urbano.

Además, continúan los operativos para retirar pendones y anuncios colocados de manera irregular sobre infraestructura urbana y en el camellón central, con el objetivo de recuperar el orden en los espacios públicos.

El funcionario exhortó a comerciantes y prestadores de servicios a acercarse a las dependencias correspondientes para conocer la normatividad vigente sobre el uso de espacios públicos y privados para la promoción de actividades comerciales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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