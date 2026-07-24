Acerca Salud Municipal servicios preventivos a trabajadoras sexuales en la Zona Centro

Publicidad - LB2 -

La jornada permitió atender a 55 pacientes, realizar 510 acciones de salud y aplicar 85 vacunas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal participó en una Feria de Salud dirigida a trabajadoras sexuales en la Zona Centro, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y facilitar el acceso a servicios médicos para poblaciones prioritarias.

La jornada se llevó a cabo como parte de los trabajos de la Mesa Interinstitucional de Salud, en coordinación con diversas instituciones y con el apoyo del Centro Comunitario Palo Chino.

- Publicidad - HP1

Durante la actividad se brindó atención integral y gratuita a las asistentes, mediante servicios enfocados en prevención, detección oportuna y cuidado de la salud.

Entre las acciones realizadas estuvieron estudios para la detección de infecciones de transmisión sexual, consultas médicas generales y aplicación de vacunas, como parte de una estrategia de atención directa en sectores con mayores barreras de acceso a servicios médicos.

También se aplicaron vacunas contra el Virus del Papiloma Humano, neumococo y sarampión, además de realizarse estudios de Papanicolaou y mastografías.

En total, la jornada permitió atender a 55 pacientes, con un registro de 510 acciones de salud y la aplicación de 85 vacunas, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia municipal.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que este tipo de jornadas permiten acercar servicios preventivos a personas que, por distintas circunstancias, enfrentan dificultades para recibir atención médica de manera regular.

“Nuestro compromiso es llevar la salud a donde más se necesita. Estas acciones fortalecen la prevención, la detección oportuna y el cuidado integral de las personas, siempre con un enfoque de respeto, dignidad y atención de calidad”.

La funcionaria señaló que la atención preventiva es fundamental para reducir riesgos de enfermedades, promover diagnósticos oportunos y ampliar la cobertura de servicios de salud en el municipio.

La Dirección de Salud Municipal reiteró que continuará trabajando de forma coordinada con las instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Salud, con el propósito de fortalecer el bienestar de la población y acercar servicios médicos a comunidades y grupos prioritarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.