Alcalde: El flujo de migrantes en Juárez ha disminuido

Ciudad Juárez, Chih .- Además, reiteró que los albergues siguen disponibles para las personas que deseen acudir, ya que el Gimnasio Municipal Kiki Romero se encuentra ocupado en un 30 por ciento.

“Ha disminuido mucho el flujo de migrantes y está todo completamente bajo control. La culminación del Título 42, hasta hoy, porque mañana pueden cambiar las cosas, ha sido benéfica, hemos estado monitoreando el tren y todos los lugares por donde llega la gente y ha habido reducción significativa y en el caso de Juárez ha sido mayor al 50 por ciento, eso nos ha dado un respiro fuerte”, indicó el alcalde.

Dijo que su interpretación es que existe mayor temor al Título 8 que al Título 42 y por ese motivo es que los migrantes y quienes los han alentado a dejar sus países, están tomando la situación con mayor cuidado.

“Seguramente estarán buscando los cruces ilegales, pero en los cruces con campamentos hay disminución radical hablando solo de Ciudad Juárez”, comentó.

Informó que alrededor de 40 migrantes que se encontraban en el campamento ubicado en el exterior de la Presidencia Municipal se trasladaron al albergue Kiki Romero.

“Seguiremos en esa línea, no se justifica ese campamento, pero no nos vamos a acelerar, no llevamos prisa y seguiremos dialogando”, refirió.