Mantienen corporaciones coordinación para fortalecer seguridad en Ciudad Juárez

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Autoridades revisaron incidencia delictiva, detenciones, operativos viales y atención a emergencias durante la última semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la reunión semanal de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron la incidencia delictiva y las acciones implementadas para fortalecer la seguridad en Ciudad Juárez.

El alcalde informó que en cada sesión se analizan estadísticas y el comportamiento de distintos delitos, con el propósito de definir estrategias conjuntas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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Ortiz Orpinel señaló que las dependencias participantes presentan los resultados de sus acciones semanales, lo que permite dar seguimiento a la coordinación operativa entre corporaciones y ajustar las estrategias de seguridad en el municipio.

En materia de homicidios, el alcalde destacó que las cifras mantienen una tendencia a la baja, pese a los hechos registrados recientemente en la ciudad.

Durante la reunión se informó que, del 17 al 23 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo a 191 personas por delitos del fuero común, 32 por delitos del fuero federal y 135 por faltas administrativas, además de ejecutar 52 órdenes de aprehensión.

En el mismo periodo fueron aseguradas nueve armas de fuego, de las cuales siete eran cortas y dos largas, así como 28 cartuchos útiles y ocho cargadores.

En acciones contra el narcomenudeo, la corporación detuvo a 61 personas por delitos contra la salud y aseguró más de 8.2 kilogramos de droga, además de 2 mil 941 gramos de diversas sustancias.

Respecto al robo de vehículos, fueron detenidas seis personas por posesión de unidades con reporte de robo; además, se recuperaron 15 vehículos previamente reportados, uno con placas sobrepuestas y 23 más relacionados con hechos delictivos.

La Coordinación General de Seguridad Vial reportó que las infracciones más frecuentes fueron no respetar la luz roja del semáforo, exceder los límites de velocidad, omitir el alto obligatorio y utilizar el teléfono celular al conducir.

El Centro de Respuesta Inmediata atendió 300 folios, con un tiempo promedio de respuesta de 15 minutos, mientras que agentes viales brindaron cobertura en 87 cruceros conflictivos para agilizar la circulación y otorgaron 272 apoyos ciudadanos.

Durante la semana se atendieron 87 accidentes viales, de los cuales 74 fueron colisiones entre vehículos, cinco atropellos y dos caídas, con saldo de 48 personas lesionadas y ninguna víctima fatal.

En cinco percances se detectó que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Seguridad Vial puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 22 personas por hechos relacionados con accidentes de tránsito y presentó a cinco más por conducir en estado de ebriedad.

También fueron asegurados 161 vehículos, entre ellos 72 automóviles, 86 motocicletas y tres camiones. Como parte del operativo contra la conducción bajo los efectos del alcohol, 100 conductores fueron retirados de circulación.

A través del programa de Auxilio Vial se brindaron 817 servicios gratuitos, de los cuales 144 correspondieron a grúas y 673 a apoyos proporcionados por las unidades de auxilio vial.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que durante la última semana se atendieron 625 servicios, entre ellos accidentes vehiculares, fugas de gas y líquidos, rescates de personas y animales, simulacros, falsas alarmas y derrumbes.

El Departamento de Rescate atendió reportes de personas enfermas y lesionadas, un caso de intoxicación, una amenaza de aborto, traslados de pacientes, defunciones y falsas alarmas.

La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, dio a conocer que 36 mujeres solicitaron atención durante la semana; de ellas, el 89 por ciento fue canalizado a las áreas jurídica y psicológica.

La mayoría de los casos correspondió a mujeres de entre 19 y 44 años que enfrentan situaciones de violencia familiar. Durante la sesión, el Instituto Municipal de las Mujeres reconoció la intervención de elementos de seguridad que apoyaron a mujeres en situación de crisis y recordó que el organismo cuenta con atención psicológica especializada.

El director de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que fueron presentadas 128 personas por faltas administrativas; 87 cumplieron arresto, tres pagaron multa, nueve recibieron amonestación, 13 quedaron en libertad y a 100 se les conmutó la sanción por trabajo en favor de la comunidad.

Del total de infractores, 112 fueron hombres y 16 mujeres. Las faltas administrativas más recurrentes fueron hacer escándalo en la vía pública, faltar al respeto a integrantes del núcleo familiar y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Las autoridades municipales señalaron que la Mesa de Coordinación continuará como mecanismo de seguimiento semanal para fortalecer la seguridad, la atención a emergencias y la prevención de conductas de riesgo en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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