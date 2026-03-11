Reforma electoral de Sheinbaum exhibe fracturas en oficialismo durante votación en Diputados

El PT votó en bloque contra la iniciativa —con una sola excepción— mientras 12 legisladores del PVEM respaldaron el proyecto.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La votación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados evidenció fracturas dentro de la coalición oficialista, luego de que el Partido del Trabajo (PT) rechazó la iniciativa casi en bloque, mientras que una docena de legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votó a favor del proyecto.
El dictamen no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, tras una votación de 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lo que representó el primer gran revés legislativo del nuevo gobierno.
Dentro del PT, la bancada se pronunció en contra de la reforma electoral, con una sola excepción: el diputado Jesús Roberto Corral Ordoñez, quien fue el único legislador petista que votó a favor de la iniciativa.
Los diputados del PT que votaron contra la reforma fueron:
• Aguilar Gil Lilia
• Aguilar López José Alejandro
• Albores Gleason Roberto A
• Alegría Gómez José
• Barreras Samaniego Diana
• Benavides Castaneda José A.
• Bernal Martínez Mary Carmen
• Castillo Gabino Diana
• Cruz Jiménez Martha Aracely
• De La Luz Rivas María Isidra
• Del Muro García Ana Luisa
• Diaz Luis Armando
• Duran Alarcón Greycy Marian
• Elizondo Guerra Olga Juliana
• Escamilla Nora
• Espinosa Ramos Fco. Amadeo
• Flores Robles Ramon Ángel
• Galindo Alarcón Patricia
• Garay Loredo Irma Yordana
• García García Margarita
• García Hernández Jesús Fdo.
• Gloria López José
• Gómez Alarcón Amarante G.
• González Naveda Adrián
• González Soto Santiago
• Guízar Macias Fco. Javier
• Herrera Olga
• León Rosas Rosalía
• López Carrillo Vanessa
• López Ruiz José Antonio
• López Sánchez José Alejandro
• Manzanilla Téllez Emilio
• Martínez Ruiz Maribel
• Martínez Ventura Luis E
• Mejía Berdeja Ricardo S
• Montalvo Luna Jose Luis
• Moreno Hernández Brígido R.
• Olivares Mejía Gerardo
• Ortiz Rodriguez Jorge A.
• Rojo Pimentel Ana Karina
• Sanchez González Jose Luis
• Sandoval Flores Reginaldo
• Santlago Pineda Wblester
• Tęllez Marin Jose Luis
• Vázquez Calixto Javier
• Vazquez González Pedro
• Vilchis Contreras Luis
Jesús Roberto Corral Ordoñez fue el único integrante del PT que respaldó el dictamen.
En el caso del Partido Verde Ecologista de México, la mayoría de su bancada votó en contra de la reforma presidencial.
• Alatriste Cantú Adolfo
• Astudillo Suarez Ricardo
• Ávila Villegas Eruviel
• Avilés Álvarez Alejandro
• Bautista Villegas Oscar
• Benavides Cobos Gabriela
• Carbajal Méndez Liliana
• Carrillo Soberanis Juan Luis
• Cruz Peláez Fátima Almendra
• Cuanalo Araujo Jesús Martin
• De La Garza Villarreal Héctor
• De La Mora Torreblanca Marco
• Delgado Carrillo Felipe M.
• De Los Santos F. Casandra
• Duran Reveles José Luis
• Espino Suarez Mayra
• Fernández Martínez José Luis
• Fonseca Galicia Celia Esther
• Gaitán Diaz María Graciela
• Gali López José Antonio
• Gallardo García Fausto
• Gallardo Juárez Ricardo
• González Flandez Deliamaria
• Guevara Garza Carlos Alberto
• Hernández Pérez José Luis
• Herrera Borunda Javier O.
• Huerta Romero Azucena
• Madrazo Silva Carlos Arturo
• Madrid Pérez Ricardo
• Mendoza Mondragón Ma. Luisa
• Miranda Barrera Luis Enrique
• Nava García María Del Carmen
• Noyola Cervantes Ma. Leonor
• Núñez Aguilar Ernesto
• Pedroza Jiménez Héctor
• Puente Salas Carlos Alberto
• Puertos Chimalhua Jonathan
• Quiroga Trevino Luis Orlando
• Ramírez Ramos Antonio De J.
• Salomón Duran Ciria Yamile
• Sánchez Juárez Claudia
• Santana González Ana Erika
• Scherer Pareyon Julio Javier
• Trujillo Trujillo Karina A.
• Valladares Eichelmann Juan
• Villarreal Solís Gerardo
• Villatoro Osorio Jorge Luis
• Winkler Trujillo Cindy
12 legisladores rompieron la línea de su partido y votaron a favor del proyecto, lo que reflejó divisiones internas.
• Acosta Islas Anabel
• Braña Mojica José
• Cabrera Lagunas Ma. Del C.
• Canturosas Villarreal Carlos
• Cota Cárdenas Manuel A.
• Guzmán González Denisse
• Hernández Rodríguez Blanca
• Licerio Valdes Hilda M.
• López Hernández Mario A.
• Marín Rangel Iván
• Pérez Cuellar Alejandro
• Silva Andraca Ruth Maricela
La votación también dejó ver divisiones dentro de Morena, donde tres diputadas votaron en contra de la iniciativa presidencial pese a la disciplina habitual de la bancada oficialista.
Los legisladores de Morena que votaron en contra fueron:
• Giselle Arellano Ávila
• Alejandra Chedraui Peralta
• Santy Montemayor Castillo
Por su parte, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) votó en bloque contra la reforma electoral, postura que había sido anunciada previamente por su dirigencia.
Entre los diputados panistas que votaron en contra se encuentran:
• Anaya Llamas José Guillermo
• Azuara Zúñiga David
• Balderas Trejo Ana María
• Becerra Moreno Mónica
• Borboa Becerra Omar Antonio
• Castillo Medina Nubia Iris
• Chimal García Fidel Daniel
• Cortes Mendoza David A.
• Damián Retes César Israel
• Döring Casar Federico
• Espinosa Sánchez Paola M
• Ferreyro Rosado Abril
• Arcia Jimeno Alcocer Ma.
• Garza De La Garza Samantha E
• Ginez Serrano Teres.
• Gómez Cárdenas Annia Sarahi
• Gonzáles Alonso Carmen Rocío
• Granados Trespalaclos María
• Guevara Rodríguez Miguel
• Gutiérrez Garza Blanca I
• Gutiérrez Valtierra Diana E
• Guzmán Avilés Ma. Del Rosario
• Hernández Cerón Asael
• Hinojosa Pérez José Manuel
• Huerta Villegas Genoveva
• Iñiguez Franco José Mario
• Jiménez Angulo Julia Licet
• Jiménez Delgado S. Patricia
• Kalionchiz De La Fuente T.
• Lixa Elías
• Luna Ayala Noemí Berenice
• Márquez Alcalá Laura C.
• Martínez Álvarez Elizabeth
• Martínez Cazares German
• Martínez López Paulo Gonzalo
• Martínez Terrazas Adrián
• Monraz Ibarra Miguel Ángel
• Moya Bastón Martha Amalia
• Nader Nasrallah Jesús
• Niño De Rivera Vela Homero
• Olguín Diaz Nancy Aracely
• Olivares Castaneda Amparo L.
• Ortiz Pérez Liliana
• Palacios Kuri Tania
• Pelayo Covarrubias Francisco
• Pérez Diaz Víctor Manuel
• Pérez Herrera Verónica
• Quiñones Garrido Claudia
• Ramírez Barba Éctor Jaime
• Rementería del Puerto Julen
• Rendon García Cesar A
• Rodríguez Barroso Diego A
• Rodríguez Heredia Ma. Isabel
• Rodríguez Torres Agustín
• Rubalcava Jiménez Alfonso
• Salim Alle Miguel Ángel
• Sánchez Rodríguez Ernesto
• Sosa Pichardo Roberto
• Tejeda Cid Armando
• Téllez Hernández Héctor Saúl
• Torres Cofiño Marcelo
• Torres Graciano Fernando
• Vásquez Hernández Eva Mari
• Vázquez Jiménez Alonso De J.
• Vera María Del Rosario
• Verástegui Ostos Cesar
• Zavala Gómez Margarita
Por el PRI votaron en contra:
- Abramo Masso Jericó
Alonso Que Erubiel Lorenzo
Alonso Reyes Miguel A.
Ambriz Delgadillo Humberto
Arredondo Ramos Abigail
Barrera Maldonado Leticia
Betanzos Cortes Israel
Calzada Mercado Mario
Cantú Ramírez Andrés M.
Castro Bello Christian
Ceja García Xitlalic
Chávez Velázquez Noel
Domínguez Domínguez César A.
Domínguez Ugarte Paloma
Espinoza Eguía Juan Fco.
González González Ana Isabel
Guerra Castillo Marcela
Gutiérrez Arroyo Hugo E.
Gutiérrez Mancilla Carlos E.
Jasso Nieto Ofelia Socorro
Lara Calderón Emilio
Meléndez Ortega Juan Antonio
Moreira Valdez Rubén Ignacio
Moreno De Haro Juan
Navarro Acevedo Nadia
Ortiz González Graciela
Palma Cesar Víctor Samuel
Partida Chávez Luvianka
Piñón Rivera Lorena
Rejón Lara Ariana Del Rocío
Ruiz Moreno Laura Ivonne
Sánchez Sánchez Luis Gerardo
Sandoval Hernández Mónica
Suárez Licona Emilio
Yáñez Cuellar Arturo
Zamora Gastelum Mario
La votación dejó en evidencia fisuras dentro de la coalición gobernante, especialmente entre Morena y sus aliados legislativos, situación que resultó determinante para que la reforma constitucional no alcanzara la mayoría requerida en el pleno de San Lázaro.
