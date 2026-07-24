Promueve IMM derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

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El Instituto Municipal de las Mujeres dio seguimiento a la Red de Mujeres Constructoras de Paz del grupo Tejedoras de la Patria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres, a través del área de Prevención, realizó una sesión de seguimiento con la Red de Mujeres Constructoras de Paz del grupo Tejedoras de la Patria, conformado en el kilómetro 27.

Durante la reunión se dio continuidad a la promoción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las participantes.

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La sesión se enfocó en el derecho a la salud integral, con especial atención en la salud sexual y reproductiva, mediante información dirigida a prevenir riesgos y promover decisiones informadas.

En la actividad participó personal que integra el proyecto del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, con el propósito de ampliar el acompañamiento y la orientación brindada a la red.

Entre los temas abordados estuvo el desglose de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en su importancia para prevenir la violencia sexual y fortalecer la autonomía de las mujeres.

El IMM señaló que este tipo de sesiones permiten acercar información preventiva a mujeres organizadas en sus comunidades, además de reforzar herramientas para identificar situaciones de violencia y acceder a rutas de atención.

La Red de Mujeres Constructoras de Paz del grupo Tejedoras de la Patria forma parte de las acciones comunitarias impulsadas para promover entornos más seguros, participativos y con perspectiva de derechos.

El Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de continuar trabajando con redes comunitarias para fortalecer la prevención, la autonomía y el acceso a información sobre derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez.

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